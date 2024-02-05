مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تتوج أول بطل عالمي للأندية

أعلنت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWC) عن إطلاق برنامج دعم الأندية، وهو مبادرة فريدة من نوعها تهدف إلى تعزيز التخطيط المستدام للأندية الرياضية الإلكترونية متعددة التخصصات، وتوحيد مشجعي الألعاب الإلكترونية المختلفة تحت رايات جماعية، والارتقاء بأفضل الرياضيين في العالم ضمن منافسة موحدة. سيتوج الكأس العالمي الأول للرياضات الإلكترونية أول بطل لكأس العالم للأندية الرياضية الإلكترونية في صيف 2024.

قال رالف رايشرت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكتروينة: "برنامج دعم الأندية يمكّن الأندية من بناء خطة مستدامة للنمو لفرقها الحالية وللبرامج الإضافية. هدفنا هو مساعدة الأندية التي نتعاون معها على زيادة رؤيتها العلامة التجارية، والمنافسة في مسابقة عالمية المستوى، والارتقاء بالرياضات الإلكترونية كرياضة عالمية. تمكين نجاح ونمو فرق ولاعبي الرياضات الإلكترونية سيكون جزءاً أساسياً في بناء مستقبل الرياضات الإلكترونية".

تبدأ اليوم عملية التقديم المفتوحة لبرنامج دعم الأندية. تُشجَّع الأندية الرياضية الإلكترونية من جميع أنحاء العالم قبل الموعد النهائي في 15 فبراير 2024. وسيكون البرنامج متاحًا لـ 28 ناديًا عالميًا: 22 من خلال دعوة مباشرة وستة من خلال التقديم المفتوح. من المتوقع أن تكون الأندية الناجحة لديها سجل حافل واستراتيجية طويلة الأمد في صناعة الرياضات الإلكترونية، وأظهرت القدرة على بناء فرق في واحد أو أكثر من عناوين الرياضات الإلكترونية ولديها القدرة على التفاعل مع قاعدة جماهيرية عالمية.

الأندية التي يتم قبولها في البرنامج والتي تظهر تميزًا تنافسيًا وتجذب أكبر عدد من المشاهدين وتولد تفاعلاً اجتماعيًا في فترة ما قبل البطولة وأثناءها، ستكون مؤهلة للحصول على مدفوعات سنوية تصل إلى ستة أرقام. هذا الحافز سيوفر فرصة مستدامة للأندية لتعظيم مشاركتها في البطولة العالمية، وذلك ليس فقط بناءً على أدائها التنافسي ولكن أيضًا على قدرتها على تنمية قاعدة جماهيرها العالمية في الرياضات الإلكترونية.

بالإضافة إلى ذلك، سيوفر برنامج دعم الأندية نقطة انطلاق أولية لتسريع نمو صناعة الرياضات الإلكترونية بشكل أوسع، ويساعد أندية الرياضات الإلكترونية في تحقيق رؤيتها طويلة الأمد. من خلال هذا الحافز، ستتمكن الأندية المشاركة من إنشاء وتعديل تشكيلات لاعبين من الطراز العالمي في عدة ألعاب إلكترونية، مما سيمكنها من كسب نقاط نحو بطولة الأندية.

لا يضمن البرنامج مشاركة أي نادٍ في كأس العالم للرياضات الإلكترونية. ستظل جميع الأندية التي تهدف إلى المنافسة مطالبة بالتأهل من خلال الطرق التقليدية لكسب مكانها في البطولة لكل لعبة.

المشاركة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية مفتوحة لجميع الأندية. ستكسب الفرق الفردية المتنافسة نيابة عن ناديها نقاطًا استنادًا إلى نجاحها خلال جميع بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية عبر مدة المسابقة التي تستمر ثمانية أسابيع والاحتفالات في مهرجان بالرياض، المملكة العربية السعودية. في نهاية المسابقة، سيتم التعرف على النادي الحاصل على أعلى نقاط كأول بطل عالمي للأندية في كأس العالم للرياضات الإلكترونية وسيفوز بحصته من جائزة النادي الضخمة التي سيتم الإعلان عنها قريبًا