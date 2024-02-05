أمريكا.. عاصفة قوية تجتاح ولاية كاليفورنيا وتحذير من رياح بقوة الإعصار

ترتقب ولاية كاليفورنيا الأمريكية هبوب عاصفة قوية مصحوبة برياح شديدة ما يهدد بوقوع فيضانات وانهيارات طينية أثناء تحركها على الساحل خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأصدرت سلطات الولاية تحذيرات وأوامر إخلاء في مقاطعات سانتا باربرا ولوس أنجلوس وفينتورا ومونتيري، وأعلنت المدارس إغلاق أبوابها وتعليق الدروس يوم الاثنين في جميع أنحاء مقاطعة سانتا باربرا.

و وصلت العاصفة، التي تحمل اسم ”باينابل إكسبرس” إلى شمال كاليفورنيا يوم السبت عندما كانت معظم أنحاء الولاية تحت سيطرة الرياح أو الأمواج أو الفيضانات.

وبحلول وقت مبكر، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا نادرا من رياح بقوة الإعصار تهب على الساحل الأوسط، تصل سرعتها إلى 148 كم / ساعة من شبه جزيرة مونتيري إلى القسم الشمالي من مقاطعة سان لويس أوبيسبو.

ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة على طول الساحل وتضرب منطقة لوس أنجلوس مصحوبة بهطول أمطار غزيرة وفيضانات وثلوج على ارتفاعات عالية يوم الأحد، ثم تضرب مقاطعة أورانغ وسان دييغو يوم الاثنين.

ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة إلى المتوسطة على جنوب كاليفورنيا حتى يوم الثلاثاء.

فيما توقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن يبلغ متوسط هطول الأمطار نحو 15 سم في المناطق الساحلية والوادي بجنوب كاليفورنيا، وأن يرتفع إلى 31 سم في سفوح التلال والجبال. وتوقع خبراء الأرصاد حدوث انهيارات طينية وتدفقات للأنقاض وفيضانات.