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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بحضور وزير الرياضة.. اتحاد التنس يحتفل بتأهل مصر للمجموعة العالمية الأولى

بوابة الوفد الإلكترونية

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة احتفلات الاتحاد المصري للتنس برئاسة إسماعيل الشافعى بالانجاز الكبير الذي حققه الفراعنة بالتأهل إلى المجموعة العالمية الاولي في مسابقة كأس ديفيز.

واقام اتحاد التنس احتفالية بنادي سماش الرياضي بعد الفوز على منتخب الإكوادور و التأهل التاريخي إلى المجموعة العالمية الاولي في مسابقة كأس ديفيز.

حضر الاحتفال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، اسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس ، وعمرو السنباطي رئيس نادي هليوبوليس ، وعمرو السلالي رئيس نادي سماش الرياضي بجانب أعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري للتنس المهندس وليد سامي ، ووائل التلباني ، وحازم شيحة، وأحمد كمال، وضياء نبيل مدير فني الاتحاد ، وفرانك كوروا مدير التطوير و التخطيط بالاتحاد.

كما شارك في الاحتفال كل من  ، نجمة مصر  ميار شريف بجانب منتخب مصر صاحب الانجاز والذي يضم كل من محمد صفوت  (لاعب و كابتن الفريق) و كريم مأمون (لاعب و مدرب الفريق) وعمرو العصراوي  وأكرم السلالي ومايكل باسم . ومدرب اللياقة البدنية شريف عبد المنعم والدكتور رامي نصحي اخصائي علاج طبيعي المنتخب.

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