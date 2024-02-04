شريحة Neuralink.. رأي العلماء في أول تجربة بشرية

قامت شركة Neuralink، الشركة التي يأمل رجل الأعمال إيلون ماسك من خلالها أن يُحدث ثورة في واجهات الدماغ الحاسوبية (BCIs)، بزراعة جهاز "لقراءة الدماغ" في شخص لأول مرة، وفقًا لتغريدة نشرها ماسك في 29 يناير.

تقوم أجهزة BCI بتسجيل نشاط الدماغ وفك تشفيره، بهدف السماح للشخص المصاب بالشلل الشديد بالتحكم في جهاز كمبيوتر أو ذراع آلية أو كرسي متحرك أو أي جهاز آخر من خلال التفكير وحده. وبصرف النظر عن جهاز نيورالينك، هناك أجهزة أخرى قيد التطوير وقد تم بالفعل اختبار بعضها على البشر.

الباحثون في مجال التكنولوجيا العصبية متحمسون بحذر لتجربة نيورالينك على البشر. "ما آمل أن أراه هو أن يتمكنوا من إثبات أن الوضع آمن. وتقول ماريسكا فانستينسل، عالمة الأعصاب في المركز الطبي بجامعة أوتريخت في هولندا، ورئيسة جمعية BCI الدولية: "إنها فعالة في قياس إشارات الدماغ - على المدى القصير، ولكن الأهم من ذلك، على المدى الطويل".

ولكن هناك إحباط بسبب نقص المعلومات التفصيلية. ولم يكن هناك تأكيد على بدء المحاكمة، باستثناء تغريدة ماسك. المصدر الرئيسي للمعلومات العامة عن المحاكمة هو كتيب دراسي يدعو الناس للمشاركة فيه. لكن هذا يفتقر إلى تفاصيل، مثل مكان إجراء عمليات الزرع، والنتائج الدقيقة التي ستقيمها التجربة، كما يقول تيم دينيسون، مهندس الأعصاب بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة.

لم يتم تسجيل التجربة على موقع ClinicalTrials.gov، وهو مستودع عبر الإنترنت برعاية المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة. تطلب العديد من الجامعات من الباحثين تسجيل التجربة وبروتوكولها في مستودع عام من هذا النوع قبل تسجيل المشاركين في الدراسة. بالإضافة إلى ذلك، تجعل العديد من المجلات الطبية هذا التسجيل شرطًا لنشر النتائج، وذلك تماشيًا مع المبادئ الأخلاقية المصممة لحماية الأشخاص الذين يتطوعون للتجارب السريرية. ولم تستجب شركة نيورالينك، التي يقع مقرها الرئيسي في فريمونت بولاية كاليفورنيا، لطلب مجلة Nature للتعليق على سبب عدم تسجيلها للتجربة على الموقع.

تبحث مجلة Nature في كيفية مقارنة غرسات شركة Neuralink بتقنيات BCI الأخرى، وكيف ستعمل التجربة على تعزيز BCIs ومخاوف الباحثين.

كيف تختلف الشريحة عن BCIs الأخرى؟

كما هو الحال مع شركة Blackrock Neurotech في مدينة سولت ليك بولاية يوتا، تستهدف شركة Neuralink نشاط الخلايا العصبية الفردية، وهو أسلوب يتطلب أقطابًا كهربائية تخترق الدماغ. وتقوم شركات أخرى بتطوير أقطاب كهربائية توضع على سطح الدماغ - وبعضها قابل للإزالة بسهولة - لتسجيل متوسط الإشارات التي تنتجها مجموعات من الخلايا العصبية. لقد جادل علماء الأعصاب منذ فترة طويلة بأن البيانات الواردة من الخلايا العصبية الفردية ضرورية لفك تشفير الأفكار المعقدة. لكن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن الإشارات المتوسطة يمكن أن تسمح بفك تشفير العمليات المعرفية المعقدة، مثل الكلام الداخلي 1 . وقد أظهرت شركة Synchron، ومقرها مدينة نيويورك، أن سطح BCI ذي النطاق الترددي المنخفض يمكن أن يوفر تحكمًا أساسيًا وموثوقًا في الهاتف الذكي.

وكما هو الحال مع نظام التزامن، فإن نظام Neuralink مزروع بالكامل ولاسلكي. هذا هو الأول من نوعه بالنسبة لـ BCIs التي تسجل من الخلايا العصبية الفردية. كان يجب أن تكون هذه الأنظمة السابقة متصلة فعليًا بجهاز كمبيوتر من خلال منفذ في الجمجمة. وهذا يشكل خطر الإصابة ويحد من الاستخدام في العالم الحقيقي.

وتحتوي شريحة نيورالينك على 64 خيط بوليمر مرن، مما يوفر 1024 موقعًا لتسجيل نشاط الدماغ، وفقًا لكتيب الدراسة الخاص بالشركة. وهذا أكثر بكثير من نظام BCIs الخاص بشركة Blackrock Neurotech، وهو نظام التسجيل الوحيد للخلية العصبية الذي تم زرعه على المدى الطويل في البشر. لذا، يمكن لجهاز نيورالينك أن يزيد من عرض النطاق الترددي للاتصال بين الدماغ والآلة، على الرغم من أن بعض المستخدمين قد زرعوا العديد من أجهزة بلاك روك. وتروج شركة نيورالينك لمرونة خيوطها، وتقول إنها تعمل على تطوير روبوت لإدخالها في الدماغ.

يقول دينيسون إن مجموعة الأساليب مثيرة للاهتمام. يتعلق الأمر الآن بمعرفة أيهما أفضل أداءً، من حيث السلامة وجودة الإشارة والمتانة وتجربة المستخدم. ويقول: "علينا جميعًا أن نلعب اللعبة الطويلة من أجل مصلحة المرضى".

ماذا سيتعلم العلماء من تجربة نيورالينك على البشر؟

أصدرت شركة Neuralink القليل من المعلومات حول أهداف تجربتها ولم تفعل ذلك للرد على طلب دورية Nature لإجراء مقابلة. لكن الخبراء يتوقعون أن تكون السلامة ذات أهمية قصوى في هذه المرحلة. يتضمن ذلك مراقبة التأثير الفوري للجهاز، كما يقول دينيسون - "لا توجد سكتات دماغية، ولا نزيف، ولا تلف في الأوعية الدموية، أو أي شيء من هذا القبيل" - بالإضافة إلى الالتهابات، والمتابعة طويلة المدى للتأكد من أنه لا يزال آمنًا. الجهاز المزروع.

يقول كتيب دراسة نيورالينك أنه سيتم متابعة المتطوعين لمدة خمس سنوات. ويشير أيضًا إلى أن التجربة ستقيم وظائف الجهاز، حيث يستخدمه المتطوعون مرتين أسبوعيًا على الأقل للتحكم في جهاز الكمبيوتر والتغذية الراجعة للتجربة.

يرغب فانستينسل في معرفة ما إذا كانت جودة الإشارات العصبية المكتشفة تتدهور بمرور الوقت، وهو أمر شائع في الأجهزة الموجودة. وتقول: "لن تتمكن من استبدال الأقطاب الكهربائية بسهولة بعد عملية الزرع". "إذا أظهروا، خلال شهر من الآن، نتائج رائعة في فك التشفير، فسيكون ذلك مثيرًا للإعجاب. لكنني أرغب في رؤية نتائج طويلة المدى."

يحرص دينيسون أيضًا على معرفة كيفية أداء النظام اللاسلكي الذي يمكن استخدامه في الإعدادات غير المختبرية.

ما هي مخاوف العلماء بشأن Neuralink BCI؟

والآن بعد أن بدأت التجارب البشرية، أصبحت سلامة المتطوعين ورفاهتهم مسألة ملحة. تمت الموافقة على التجربة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، التي رفضت طلبًا سابقًا من شركة Neuralink. لكن بعض الباحثين يشعرون بعدم الارتياح لأن التجربة غير مدرجة على موقع ClinicalTrials.gov. يقول دينيسون: "افتراضي هو أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وNeuralink تتبعان قواعد اللعبة إلى حد ما". "لكن ليس لدينا البروتوكول. لذلك نحن لا نعرف ذلك."

تعد الشفافية مهمة أيضًا للأشخاص الذين تهدف مؤسسات BCI إلى مساعدتهم. أصيب إيان بوركهارت، أحد مؤسسي تحالف رواد BCI ومقره في كولومبوس بولاية أوهايو، بالشلل بعد كسر رقبته في حادث غوص وقضى 7.5 سنوات مع مجموعة بلاك روك المزروعة في دماغه. إنه متحمس لما قد تحققه شركة Neuralink. لكنه يقول: "يمكنهم أن يفعلوا ما هو أفضل بكثير مع كمية المعلومات التي ينشرونها، بدلا من جعل الجميع يتكهنون بها. وخاصة بالنسبة للمرضى الذين ينتظرون بفارغ الصبر أن يتمكن هذا النوع من التكنولوجيا من تحسين حياتهم.