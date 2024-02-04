نزاع ياباني أمريكي بشأن براءة اختراع حول تكنولوجيا الرقائق المتقدمة

اندلعت معركة براءات اختراع بمليارات الدولارات حول تكنولوجيا يمكن أن تغير مستقبل صناعة الرقائق، مما يضع جامعة ولاية نيويورك في مواجهة شركة من المقرر أن تكون مملوكة لصندوق تدعمه الحكومة اليابانية.

تزعم مؤسسة الأبحاث التابعة للجامعة أن شركة Inpria، وهي شركة أمريكية تابعة لشركة JSR اليابانية، كانت تبيع منتجات مواد الرقائق التي تعتمد على التكنولوجيا التي اخترعها أحد أساتذتها، وفقًا لإيداع تم تقديمه الأسبوع الماضي. وقد تطالب بتعويضات تصل إلى 4.3 مليار دولار بسبب الانتهاك المزعوم لملكيتها الفكرية.



اندلعت المعركة القانونية بينما يسعى JSR إلى الاستحواذ على صندوق مدعوم من الدولة في صفقة مثيرة للجدل أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت اليابان تدخل حقبة جديدة من تدخل الدولة لحماية التقنيات ذات الأهمية الاستراتيجية.

JSR هي شركة رائدة في توفير مواد مقاومة الضوء - المواد الكيميائية المتخصصة المستخدمة لطباعة تصميمات الدوائر على رقائق الرقائق - لأكبر صانعي الرقائق في العالم، بما في ذلك Samsung Electronics وTaiwan Semiconductor Manufacturing Company وIntel.

في قلب النزاع حول الملكية الفكرية، تكمن التكنولوجيا التي يتم تسويقها من قبل شركة Inpria، وهي شركة ناشئة للمواد الكيميائية انبثقت من جامعة ولاية أوريغون والتي استحوذت عليها JSR مقابل 514 مليون دولار في عام 2021.

وتشتهر الشركة بمقاوماتها الضوئية التي تحتوي على معادن، والتي يرى الباحثون أنها قد تغير قواعد اللعبة لتطوير آلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUV) المتطورة للغاية والفعالة من حيث التكلفة، والتي تعد ضرورية لإنتاج الرقائق المتطورة.

ويعتقد المحللون أن التكنولوجيا التي تعمل عليها شركة Inpria هي أحد الأسباب التي تجعل الحكومة اليابانية حريصة على منع JSR من الوقوع في ملكية أجنبية.

وتزعم الشكوى المقدمة إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في نيويورك أن مقاومات أكسيد المعادن تم اختراعها في الأصل من قبل أستاذ مؤسسة الأبحاث روبرت برينارد وفريقه. وهي تتهم شركة إنبريا ببيع المنتجات وتقديم براءات اختراع جديدة باستخدام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها - التي تتراوح قيمتها بين 2.4 مليار دولار و4.3 مليار دولار - في انتهاك للعقد الموقع بين المؤسسة والشركة التابعة لشركة JSR.

وتسعى أيضًا إلى إصدار أمر قضائي أولي لمنع شركتي JSR وInpria من مواصلة أنشطتهما المزعومة، وتطلب إنشاء حساب ضمان لضمان حماية مطالباتها المالية حتى بعد أن أطلقت مؤسسة الاستثمار اليابانية المدعومة من الدولة عرضها بقيمة 6.4 مليار دولار لشراء JSR. في وقت مبكر من هذا الشهر.

مع الإشارة إلى أنه من المتوقع الانتهاء من صفقة JIC في أوائل شهر مارس، يقول التسجيل: "في أقل من خمسة أسابيع، ستحاول شركة Inpria وشركتها الأم، JSR، جعل تصحيح هذه الأخطاء أمرًا مستحيلًا".

تشير الدعوى المرفوعة من جامعة ولاية نيويورك إلى ما تقول إنها ادعاءات سابقة من قبل JSR وJIC والتي تثير التساؤل عما إذا كانت مؤسسة الأبحاث ستظل قادرة على متابعة الإجراءات القانونية ضد Inpria بمجرد استحواذ JIC على JSR.

قال شخص مقرب من JSR إن الشركة لم تقترح سابقًا أنها ستكون خارج نطاق اختصاص المحاكم الأمريكية وأنه من غير المتوقع أن يتم نقل الملكية الفكرية الخاصة بشركة Inpria إلى JSR أو JIC.

قالت مؤسسة الأبحاث إنها أصبحت على علم بمشكلة الملكية الفكرية الخاصة بها مع Inpria عندما اندلع نزاع قانوني حول براءات الاختراع بين Inpria وشركة Lam Research، مورد معدات تصنيع الرقائق، في أكتوبر 2022. وأخطرت Inpria أنها تدرس اتخاذ إجراء قانوني في نوفمبر الماضي، قبل فترة وجيزة من ذلك.

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قالت JSR إنها تعتبر الدعوى القضائية بلا أساس وأن التحقيقات الداخلية التي أجرتها لم تكشف عن أي أنشطة غير لائقة تتعلق بشركة Inpria أو تورط JSR.

وقالت الشركة: "براءات الاختراع المعنية موجودة في عائلات براءات الاختراع المودعة قبل الاستحواذ الكامل على Inpria بواسطة JSR في عام 2021".

وأضافت: "إنبريا هي مؤسسة جامعية سابقة لها جذور عميقة في البحث الأكاديمي حول أكاسيد المعادن التي تعود إلى عقدين من الزمن".