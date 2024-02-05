المنيا تسلم 59 مشروعاً تنموياً لدعم السيدات والشباب بأبوقرقاص

قام اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتسليم 59 مشروعاً تنموياً، لعدد من السيدات المعيلات والشباب، بقرية أبيوها التابعة لمركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة ، مقدمة من صندوق التنمية المحلية ، وذلك بحضور وفاء فداوي مدير عام إدارة التنمية بالمحافظة.

واجرى المحافظ، حوارا مفتوحا مع أصحاب المشروعات الصغيرة ، واستمع إلى مطالبهم وآمالهم فى توسيع وزيادة مشروعاتهم ، حيث أكد أن تلك المشروعات ، تأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتوفير حياة كريمة لأبنائها من خلال دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إذ تأتي المنيا في مقدمة المحافظات المستفيدة ، من قيمة الإستثمارات المخصصة على مدار السنوات السابقة ، مما يُسهم في زيادة دخل الأسر الريفية ، وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها، والحد من مشكلة البطالة.

ووجه المحافظ ، بتقديم كل الدعم والمساندة لإتاحة فرص الإستثمار من خلال منح المزيد من التيسيرات والحوافز ، وتخفيف الاجراءات ، وفرص الحصول على تمويل للمشروعات ، من خلال عدد من المبادرات والمشروعات بالمحافظة ، منها ، (برنامج مشروعك - صندوق التنمية المحلية- جهاز شباب الخريجين بالمحافظة) ، حيث حققت المحافظة من خلال تلك المبادرات ، نسب انجاز متقدمة على مستوى الجمهورية.

من جانبها، قالت مدير عام إدارة التنمية، إنه تم تسليم 59 مشروعاً تنموياً متنوعاً لأبناء قرية أبيوها، وتستهدف تلك المشاريع خدمة المرأة المعيلة والشباب، حيث تنوعت المشروعات ما بين ( حرفية، خدمية، إنتاج حيواني وتسمين عجول ، بقالة ، أدوات منزلية ، ملابس جاهزة ، حبوب وغلال، نجارة وحدادة ، أدوات مكتبية ، عطور وأدوات تجميل، وغيرها ) ، مشيرة ، إلى أن تلك المشروعات يمولها صندوق التنمية المحلية ، وتأتي في شكل قروض صغيرة ، تتراوح بين 5 آلاف إلى 50 ألف جنيه.

ومن الجدير بالذكر، أن إجمالي المشروعات التنموية ، والتي تم تمويلها على مستوى مراكز وقرى المحافظة ، منذ عام 2020 حتى 31 يناير 2024 ، بلغ 2322 مشروعاً ، بمبلغ يصل إلى 19 مليون و410 آلاف جنيه.