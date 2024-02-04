يروج للحضارة والثقافة المصرية CIB

إذا قرأت وتتبعت خطوات البنك التجارى الدولى «CIB» ستجده بنكًا مختلفًا عن أقرانه من البنوك الأخرى.. مختلفًا فى إدارته.. فى نهجه.. فى المستجدات التى يبتكرها من وقت لآخر وينفرد بهذه الابتكارات، أصدر البنك مؤخرًا مجلدين كبيرين يتسمان بالفخامة والمحتوى الرائع الراقى الذى يؤرخ لفترات هامة من الحضارة والثقافة والفن المصرى. المجلد الأول يقع فى 132 صفحة ويتسم بالطباعة الفاخرة ويحمل عنوان «فن العمارنة» ويقدم مجموعة من الصور الهامة لبعض معالم الحضارة المصرية العريقة قام بتصويرها «فيرنر فورمان» المصور التشيكى المولود فى 13 يناير عام 1921 بالعاصمة التشيكية براغ والتى تقع على نهر فلتافا وسط منطقة بوهيميا التاريخية، والمتوفى عام 2010 وكان فيرنر فورمان مولعًا بالفن الشرقى، وأقيم فى متحف براغ الوطني عام 1997 معرض لأعماله عن الفن فى مصر القديمة. أما «دانييل سالفولدى» الذى يقدم للمجلد ويعلق عليه فهو حاصل على الدكتوراه فى علم المصريات من جامعة بيزا ويعمل أستاذًا مساعدًا فى تاريخ العمارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أما شريف على محرر المجلد فهو ناشر ومؤسس دار زيتونة. يؤرخ «المجلد» ويتناول بالصور الشارحة لفترة «العمارنة» وهو الاسم الذى تعرف به فترة حكم أخناتون (1337 - 1320 ق. م) وهى من أكثر الفترات المثيرة للاهتمام والجدل فى التاريخ الطويل لملوك مصر القديمة.

أما المجلد الأنيق الثانى والذى يقع فى 336 صفحة فيحمل عنوان The GOLDEWYEARS OF EGYPTIAN MUSICALS أو السنوات الذهبية «VIVA LAMOUR» للموسيقى الغنائية المصرية «يحيا الحب» فيتناول جزءًا كبيرًا من التاريخ الحافل لأعمال فنية موسيقية غنائية خالدة - المجلد الضخم من تقديم فريدريك لاجرانجى واخراج شريف برعى. بداية المجلد من فيلم «أنشودة الفؤاد» وغنت فيه المطربة نادرة على اسطوانات كولومبيا بباريس ويعود تاريخ الفيلم إلى 16 يونية عام 1932، وكان الفيلم من اخراج نحاس والانتاج لشركة نحاس اسفنكس بالاسكندرية، ومثل فى هذا الفيلم جورج أبيض، ونادرة، وزكريا أحمد، ومرسى عبداللطيف، وكان مؤلف الموسيقى وواضعها هو نجيب نحاس، ومؤلف القصائد هو خليل بك مطران، والأغانى كانت من تلحين زكريا أحمد، أما مخرج الفيلم فكان «ماريوفولى». ويتناول المجلد ملامح من سيرة بعض الموسيقيين العظماء أمثال الموسيقار الكبير الراحل محمد عبدالوهاب، ومنيرة المهدية، وليلى مراد، وبديعة مصابنى، والعظيمة أم كلثوم وغيرهم من العمالقة الذين سطروا تاريخًا كبيرًا للفن المصرى فى الداخل والخارج. إن ما أقدم على صنيعه البنك التجارى الدولى CIB لهو بحق عمل رائع وإنجاز بكل المقاييس، وهو يؤكد بذلك أن دور المؤسسات المالية العملاقة لا يقتصر فقط على الأمور المالية بل يمتد إلى كل مناحى الحياة خاصة التنمية المستدامة والخدمات المجتمعية ومنها إثراء الحياة الثقافية بما يعود بالنفع فى النهاية على كل شرائح المجتمع.