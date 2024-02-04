بدء التعامل على شهادات الادخار الجديدة بـ234 فرعًا لـQNB

تستقبل نحو 234 فرعا لبنك QNB الأهلى العملاء للتعامل على منتجات الأوعية الادخارية الجديدة التى طرحها البنك يوم الخميس الماضى وتم التعامل عليها من خلال خدمات الإنترنت البنكى، والموبايل البنكى بسبب الاجازة الأسبوعية.

كان الأهلى QNB قد رفع العائد السنوى الثابت على الشهادات الثلاثية ليصل إلى22.25% ويصرف شهريا.

كما طرح البنك مجموعة جديدة من الشهادات التى تستهدف جميع شرائح العملاء وفى هذا الصدد تم رفع العائد على شهادة QNB الأهلى ثلات سنوات ذات العائد الثابت بالجنيه المصرى التى يمكن ربطها بدءًا من 1000 جنيه مصرى وشهادة «فرست» التى يمكن إصدارها بحد أدنى 500 ألف جنيه مصرى.

وتم طرح شهادة «Exclusive» بحد أدنى 1 مليون جنيه مصرى لأول إصدار للشهادة، وشهادة «First Plus» بحد أدنى 5 ملايين جنيه مصرى لأول إصدار للشهادة، وشهادة «Ultra» التى يمكن ربطها بحد أدنى 10 ملايين جنيه مصرى لأول إصدار للشهادة، علما بأن جميع الشهادات يمكن إصدارها بمضاعفات ألف جنيه مصرى بعد أول اصدار.

ويأتى هذا فى إطار سعى البنك لتلبية احتياجات أكبر قدر ممكن من العملاء وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة، حيث يعد QNB الأهلى التابع لمجموعة QNB العالمية أكبر مؤسسة مالية فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتتيح هذه الشهادات إمكانية إضافة العائد لحساب QNB الأهلى الجارى أو الحساب الجارى ذي عائد أو حساب التوفير كما يمكن إعادة استثمار العائد لدفع أقساط التأمين وكذلك إمكانية الحصول على قرض أو اصدار بطاقة ائتمان بضمان الشهادة.

كما يمكن شراء الشهادة عبر القنوات الإلكترونية (الموبايل البنكى والإنترنت البنكي) أو التوجه إلى أحد فروع البنك والتى تبلغ نحو 234 فرعا موزعة فى مختلف ربوع الجمهورية، حيث يحرص البنك على تقديم منتجات وخدمات تناسب جميع شرائح العملاء وفق أفضل التطورات التى تحدث فى الأسواق العالمية والمحلية.