فيسبوك الداعم الأكبر في عالم مارك زوكربيرج بعد مرور 20 عامًا

لقد مرت 20 عامًا منذ أن قام مارك زوكربيرج بإدخال موقع thefacebook.com لأول مرة عبر الإنترنت من غرفة نومه. ما حدث بعد ذلك تم توثيقه إلى ما لا نهاية: فقد سيطرت الشبكة الاجتماعية الخاصة بجامعة هارفارد فقط على الحرم الجامعي، وفي نهاية المطاف، على العالم.

تحتل الشبكة الاجتماعية مساحة متزايدة الصعوبة في "عائلة" تطبيقات Meta. لا يزال أغلبية البالغين الأمريكيين يستخدمون الخدمة، لكن ثلاثة من كل أربعة يعتقدون أن فيسبوك - ربما لأنه غذى أزمات المعلومات المضللة العالمية وشجع خطاب الكراهية للإبادة الجماعية - "يجعل المجتمع أسوأ". لا يزال فيسبوك يدر مليارات الدولارات من إيرادات الإعلانات لـ Meta، لكن نمو المستخدمون تباطأ إلى درجة أعلنت الشركة للتو أنها لن تشارك بعد الآن عدد الأشخاص الذين يستخدمونها.

يظهر "آمين سبام" بانتظام في قائمة المنشورات الأكثر مشاهدة على فيسبوك. المستخدمون الأكثر إنتاجًا في خدمة بث الألعاب هم مرسلي البريد العشوائي. في مواجهة الضغط المتزايد من TikTok، أعادت Meta تنظيم خلاصتها، مرة أخرى، للتأكيد على التوصيات على المنشورات من الأشخاص الذين تعرفهم. لكن هذا التحول لم يجعل فيسبوك يبدو وكأنه TikTok بقدر ما جعله نافذة غريبة على ما تعتبره خوارزميات Meta الأكثر جاذبية والأقل هجومًا.

إن خلاصتي على الفيسبوك مليئة بالمشاركات من مجموعات لا أنتمي إليها والمخصصة لموضوعات مسكنة مثل إعادة تصميم المنزل، وعشاق المقالي الحديدية وما يسمى "نادي الرجال البليد". لم أشارك أي شيء على صفحتي الخاصة منذ أكثر من عام، على الرغم من تسجيل الدخول بشكل شبه يومي. أنا بالكاد ناشز. يقول غالبية البالغين الآن إنهم "أكثر انتقائية" عما كانوا عليه من قبل بشأن ما ينشرونه على وسائل التواصل الاجتماعي.

ليس من المستغرب أن المراهقين لا يهتمون تقريبًا بالشبكة الاجتماعية لآبائهم وأجدادهم. أفاد 33% فقط من المراهقين في الولايات المتحدة أنهم يستخدمون الخدمة "على الإطلاق"، مقارنة بـ 71% في عام 2015. وقد دفعت هذه الديناميكيات، التي تتقدم فيها قاعدة مستخدمي فيسبوك بشكل أسرع من منتجها، بعض الأكاديميين إلى استنتاج أن الشبكة الاجتماعية ستكون ذات يوم المزيد من الملفات الشخصية للموتى من الأحياء.

اليوم، لدى فيسبوك أكثر من 3 مليارات مستخدم ويظل العمود الفقري لعالم مارك زوكربيرج السينمائي، حتى لو لم يعد هو الشخصية الرئيسية. وبدلاً من ذلك، فهو مجرد واحد من "عائلة" تطبيقات شركته. وفي عام 2021، تم تخفيض رتبتها رسميًا عندما أعاد زوكربيرج تسمية الشركة باسم Meta. وقال زوكربيرغ عن فيسبوك: "علامتنا التجارية مرتبطة بشكل وثيق بمنتج واحد لدرجة أنه لا يمكن أن تمثل كل ما نقوم به اليوم، ناهيك عن المستقبل". "من الآن فصاعدا، سنكون أول من ميتافيرس، وليس فيسبوك أولا."

إن ما إذا كانت شركة Meta قد نجحت في أن تصبح شركة "Metaverse First" أمر قابل للنقاش في أحسن الأحوال. لكن قليلين قد يجادلون بأن الأمر قريب من "الفيسبوك أولاً". وفي الآونة الأخيرة، حاول زوكربيرج تقديم شركة Meta باعتبارها شركة Metaverse وشركة ذكاء اصطناعي، وانضم إلى السباق لخلق ذكاء خارق على المستوى البشري.

وفي الوقت نفسه، فإن السبب الوحيد الذي يجعل طموحات زوكربيرج ممكنة هو نجاح فيسبوك. لقد خسرت Meta عشرات المليارات من الدولارات بسبب استثماراتها في Metaverse، وتتوقع أن تخسر المزيد في المستقبل المنظور. وتخطط الشركة أيضًا لإنفاق مليارات إضافية على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي العام ليس رخيصًا).

ستحدد هذه الاستثمارات ما إذا كان رهان زوكربيرج على مستقبل وسائل التواصل الاجتماعي صحيحًا. وإذا حقق رؤيته لروبوت الدردشة الآلي، وهو مستقبل مدعوم بـ Metaverse، فسيكون ذلك ممكنًا إلى حد كبير بسبب النجاح المالي الذي لا مثيل له لأقدم وأضعف جزء من إمبراطوريته.