إيلون ماسك يكشف عن روبوت تسلا أوبتيموس (فيديو)

استحوذ إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، على اهتمام الجمهور عبر الإنترنت مرة أخرى من خلال مشاركة مقطع فيديو يظهر الروبوت البشري "أوبتيموس" وهو يسير في نزهة على الأقدام. تُظهر اللقطات، المنشورة على حساب Musk على Twitter، الروبوت الذي يبلغ طوله حوالي 6 أقدام (182 سم) وهو يتجول بثقة، مما أثار ردود فعل تراوحت بين الانبهار والقلق بين المشاهدين عبر الإنترنت.

يقدم المقطع القصير، الذي يحمل عنوان "نحن ذاهبون في نزهة مع أوبتيموس"، لمحة عن الجيل الثاني من الروبوت البشري، مما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في غزوة تسلا في مجال الروبوتات.

وبينما يؤكد الفيديو نية تسلا لدمج أوبتيموس في عمليات التصنيع الخاصة بها في المستقبل القريب، فإنه يسلط الضوء أيضًا على التزام الشركة بدفع الحدود التكنولوجية وتطوير الأتمتة والذكاء الاصطناعي.

أثار الفيديو غير المتوقع مزيجًا من ردود الفعل عبر الإنترنت، حيث وصف المستخدمون حركات الروبوت بأنها مثيرة للإعجاب، وغريبة بعض الشيء بالنسبة للبعض. وبينما تخطط تسلا لتسخير قدرات أوبتيموس في عمليات التصنيع الخاصة بها، يفتح التطوير مناقشات حول دور الروبوتات في تشكيل مستقبل الصناعات.

يبدو أن شركة تسلا، الرائدة في قطاعي السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، مستعدة لتوسيع نطاق وصولها المبتكر إلى عالم الروبوتات البشرية. وبينما تقوم أوبتيموس بجولتها الافتتاحية، تتزايد الترقب فيما يتعلق بالتأثير والتطبيقات المحتملة لهذه التكنولوجيا المتطورة.