المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تحصل على تجديد شهادة الأيزو للسنة الخامسة على التوالي

حصلت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، على تجديد شهادة الأيزو العالمية 9001/2015، للسنة الخامسة على التوالي، وذلك بعد اجتيازها قواعد الاختبارات العالمية.

شهادة الأيزو تحصل عليها المؤسسات بعد مراجعات مكثفة للتأكد من سلامة المعايير وجودة الأداء.

وشهدت الفترة الماضية جولات للمراجعة الدقيقة لأداء المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات قبل تجديد شهادة الأيزو للجودة، وتم التأكد من كافة الإجراءات والمعايير التي تطبقها المنظمة المصرية في أداء عملها خلال الفترات الأخيرة.

من جانبه قال الدكتور حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أن تجديد "الأيزو" يؤكد الثقة في "النادو المصري" على مدار سنوات متتالية، ويُعد شهادة ضمان بكل المقاييس للمعايير التي تطبقها المنظمة من أجل مكافحة المنشطات، وللوصول إلى الهدف الأسمى وهو ممارسة رياضة نظيفة خالية من المنشطات.

وأضاف خميس: "المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تعمل وفق معايير دولية معتمدة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، والعمل وفق نظام تقني وفني وإداري يضمن سلامة جميع الإجراءات، ويجب على جميع الرياضيين والعاملين في الحقل الرياضي معرفة مخاطر المنشطات، ولابد من توخي الحذر الشديد بسبب الضرر الذي تلحقه بالرياضي على مستوى المنافسات الرياضية، وكذلك على مستوى حياته وصحته العامة".

جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم والتثقيف والوقاية.