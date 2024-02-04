بيريز يرد بسخرية على التعاقد مع مبابي

يبدو أن انتقال كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، لريال مدريد سيواجه صعوبة على غرار كل موسم انتقالات خلال السنوات الماضية.

وشهدت السنوات الأخيرة تكرار المفاوضات بين مبابي وريال مدريد، لكنها تفشل في نهاية الأمر.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الحالي، حيث سيبدأ النادي العاصمي في التفاوض على تجديد تعاقد نجمه.

ويرغب مبابي في الرحيل عن باريس سان جيرمان، حيث يبحث اللاعب عن الانتقال لريال مدريد.

ورد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد في تصريحات لبرنامج "الشيرنجيتو"، عندما وصل لحضور الغداء قبل موجهة ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو، على انتقال مبابي للملكي، حيث قال: "هل هذا موسم مبابي؟".

وأصبح انتقال مبابي لريال مدريد بمثابة "نكتة ساخر" للصفقات التي لا تتم في الميركاتو بعد طول مدة التفاوض وفشلها بعد ذلك.