إقبال كبير ونتائج مميزة ببطولة القاهرة للخماسي الحديث

شهدت بطولة القاهرة لليزر رن 4 والتي نظمتها منطقة القاهرة للخماسي الحديث برئاسة الدكتور عرفة محمود، أول أمس الجمعة إقبالا كبيرا ونتائج مميزة.

وأكد إسلام عبدالحميد مدير البطولة على النجاح الكبير بعدما شهدت البطولة التي اقيمت باستاد القاهرة الدولي، مشاركة أكثر من 410 لاعبا ولاعبة مثلوا 18 هيئة رياضية ونادي تابعين لمنطقة القاهرة للخماسي الحديث.

في حين كشف أحمد فتحي مدير منطقة القاهرة للخماسي الحديث أن الإقبال الكبير على المشاركة في البطولة دليل على ثقة اللاعبين وأولياء الأمور في قدرة المنطقة على تنظيم بطولة على أعلى مستوى وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على رياضة الخماسي الحديث بصفة عامة ويوسع قاعدة المشاركة بما يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية وهو الهدف الاول الذي يضعه مجلس إدارة المنطقة برئاسة الدكتور عرفة محمود على رأس أولوياته.