ارتفاع أسهم Nvidia ومنافسة قوية مع هواوي

شهدت شركة Nvidia Corp ارتفاعًا غير مسبوق في القيمة السوقية في يناير، حيث أضافت رقمًا قياسيًا قدره 296.52 مليار دولار لتصل إلى قيمة سوقية إجمالية تبلغ حوالي 1.52 تريليون دولار.

يتجاوز هذا الإنجاز الارتفاع القياسي السابق الذي حققته الشركة والذي بلغ 248.23 مليار دولار، والذي تم تحقيقه في مايو 2023. وأرجعت الشركة الرائدة في وحدة معالجة الرسومات (GPU) هذا الصعود إلى معالجات رسومات سطح المكتب الجديدة، والعناصر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي (AI)، والتفاؤل المرتفع.

كما حققت مايكروسوفت، الشركة الرائدة عالميًا حاليًا من حيث القيمة السوقية، مكاسب كبيرة بلغت 159.36 مليار دولار، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى الطلب المتزايد على خدمة الحوسبة السحابية Azure.

على العكس من ذلك، برزت شركة تيسلا باعتبارها الأضعف أداءً بين أفضل 20 شركة عالمية من حيث القيمة السوقية، حيث خسرت ما يقرب من 24.5% من قيمتها بسبب المخاوف بشأن تباطؤ النمو.

وفي الوقت نفسه، تشير مصادر داخل الصناعة إلى أن الرقائق المعدلة حديثًا والموجهة للصين من Nvidia ستتنافس مع معالج طورته شركة Huawei Technologies الصينية. وفقًا للمطلعين، فإن HA20 هي وحدة معالجة رسومات قوية أخرى (GPU) ستذهب إلى عملاء تدريب الذكاء الاصطناعي (AI) الموجودين في الصين. تلقت Nvidia طلبات مسبقة للمنتج، حيث يتراوح سعر البطاقة الواحدة بين 12000 دولار و15000 دولار، وفقًا لمصادر الصناعة التي فضلت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية المشكلة. وبالمقارنة، يُقال إن القدرات الحاسوبية لشريحة Huawei Ascend 910B AI التي تمثل منافسة مباشرة مع شريحة HA20 من Nvidia متشابهة. ويعتقد أيضًا أن الرقاقتين لهما سعر مماثل.

يقدم الكمبيوتر المحمول للألعاب Lenovo Legion Pro 5i مقاس 16 بوصة، المدعوم بمعالج الرسومات GeForce RTX 4070 القوي، لمحة عن عالم شرائح Nvidia عالية الأداء بسعر مخفض قدره 1806.9 دولارًا على Amazon، مما يمثل توفيرًا بنسبة 20٪.