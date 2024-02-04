ماذا يقدم الذكاء الاصطناعي في Galaxy S24 Ultra

مثل هواتف Ultra السابقة من سامسونج، يتميز هاتف Galaxy S24 Ultra بشاشته العملاقة وخيارات التكبير الفائقة لالتقاط الصور وقلم S Pen المدمج. لكن سامسونج أتيحت لها الفرصة لتمييز هاتفها الذي يبلغ سعره 1300 دولار بشكل أكبر باستخدام Galaxy AI، وهي مجموعة من الميزات التي يمكنها القيام بكل شيء بدءًا من ترجمة المكالمات في الوقت الفعلي إلى السماح لك بتحريك الأشياء ومعالجتها في الصور.

يتوفر Galaxy AI في جميع طرز Galaxy S24 الثلاثة الجديدة وسيأتي إلى عائلة Galaxy S23 في تحديث لاحق. في حين أنه من الرائع أن سامسونج لا تجبر المتسوقين على شراء أغلى هاتف جديد لها للحصول على Galaxy AI، كان من الممكن أن تضيف الشركة ميزات إضافية فقط للراغبين في إنفاق المال على Galaxy S24 Ultra. كان من الممكن أن تأخذ الجوانب الفريدة لجهاز Ultra، مثل قلم S Pen، وصياغة ميزات Galaxy AI إضافية تجعل سعره البالغ 1300 دولار أسهل قليلاً. وهذا مهم بشكل خاص الآن بعد أن أصبح لدى Galaxy S24 Plus الذي تبلغ تكلفته 1000 دولار المزيد من القواسم المشتركة مع شقيقه الأغلى ثمناً بفضل شاشته وبطاريته الأكبر قليلاً.

يستحق هاتف Galaxy S24 Ultra أدوات وحيل برمجية حصرية لتتناسب مع أجهزته المتطورة. قد يكون الجواب على هذا السؤال هو Galaxy AI.

Galaxy AI هو مصطلح شامل لمختلف الميزات الجديدة التي تدعم الذكاء الاصطناعي في سلسلة Galaxy S24. الذكاء الاصطناعي ليس جديدًا على الهواتف الذكية، لكنه أصبح الكلمة الطنانة المفضلة في صناعة التكنولوجيا بعد الصعود السريع لـ ChatGPT في أواخر عام 2022. قام روبوت الدردشة الخاص بـ OpenAI بترويج مجموعة فرعية معينة من الذكاء الاصطناعي تُعرف باسم الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي ينشئ محتوى استجابة للمطالبات بناءً على التدريب. بيانات. Galaxy AI هو تصور سامسونج لكيفية تطبيق هذه التكنولوجيا على الهواتف الذكية من خلال ميزات مثل:

التحرير التوليدي، الذي يتيح لك نقل الكائنات في الصور أو معالجتها وإنشاء محتوى لملء الإطار حسب الحاجة.

الحركة البطيئة الفورية، والتي تولد إطارات إضافية حتى تتمكن من معاينة أي فيديو في تطبيق المعرض بالحركة البطيئة.

دائرة للبحث، والتي تتيح لك بدء بحث Google عن أي شيء تقريبًا على شاشة هاتفك عن طريق رسم دائرة حوله.

Live Translate، الذي يترجم المكالمات الهاتفية في الوقت الفعلي في تطبيق الهاتف الخاص بـ Galaxy S24.

مساعدة الدردشة، والتي يمكنها إعادة كتابة الرسائل النصية بنبرة مختلفة قبل إرسالها وترجمة الرسائل إلى لغات مختلفة.

Note Assist لتنسيق الملفات وتلخيصها وترجمتها والتدقيق الإملائي في تطبيق Notes من Samsung.

تم تصميم Galaxy AI إلى حد كبير حول أدوات الاتصال والإنتاجية والتصوير الفوتوغرافي/الفيديو. ويتوافق ذلك بشكل جيد مع هاتف Galaxy S24 Ultra، الذي تستهدفه سامسونج لأولئك الذين يريدون هاتفًا مزودًا بكاميرا عالية المستوى وقلمًا لتدوين الملاحظات.

يعرض هاتف Galaxy S24 Ultra ميزة التعديل التوليدي الجديدة

يعرض هاتف Galaxy S24 Ultra ميزة التعديل التوليدي الجديدة.

نظرًا لأن Galaxy AI جديد، فمن المعقول أن ترغب سامسونج في تقديم تجربة متسقة عبر تشكيلة Galaxy S24. ولكن أكثر ما يثير اهتمامي بشأن إمكانات Galaxy AI هو فكرة أن سامسونج يمكنها في يوم من الأيام تصميم ميزات البرامج هذه بناءً على الجهاز.

صرح بذلك Won-Joon Choi، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مكتب البحث والتطوير لأعمال تجربة الهاتف المحمول في Samsung، خلال مقابلة مع CNET قبل الكشف عن Galaxy S24.

وقال في إشارة إلى Galaxy AI: "بدلاً من مجرد توسيع نطاقه، نريد التوصل إلى تجارب محددة للغاية... ومُحسّنة وفقًا لعوامل الشكل هذه". "ليس مجرد نسخ ولصق فحسب، بل تحسين تجربة عوامل الشكل المحددة هذه."

أود أن أرى سامسونج تبدأ بهاتف Galaxy S24 Ultra، خاصة وأن قلم S Pen يفتح بعض الاحتمالات المثيرة للاهتمام. ماذا عن أدوات الرسم التي تتيح للمستخدمين دمج رسوماتهم الخاصة مع الأعمال الفنية أو الأنماط التي أنشأها الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

نظرًا لأن Galaxy S24 Ultra عبارة عن جهاز موجه للتصوير الفوتوغرافي، فهناك فرصة لشركة Samsung لإضافة المزيد من أدوات الصور والفيديو أيضًا. ربما يمكن أن يستغرق سنويا يمكنك الحصول على من كتاب Google وتقديم ميزات التحرير الحصرية لجهاز Ultra، مثل Video Boost الخاص بهاتف Pixel 8 Pro. يتوفر هذا الخيار فقط على هواتف Google المتطورة ويقوم بمعالجة مقاطع الفيديو في السحابة لتطبيق تعديلات ثقيلة قد يكون من الصعب إنجازها على الجهاز، مثل زيادة سطوع لقطات الفيديو الخافتة بشكل كبير.

ولكن كما هو الحال حاليًا، فإن العوامل الرئيسية التي تميز هاتف Galaxy S24 Ultra عن هاتفي S24 العادي وS24 Plus هي نفس العوامل التي تتميز بها دائمًا، مع أو بدون Galaxy AI. هذه هي العدسة المقربة الإضافية، التي تمكن الهاتف من التكبير الرقمي حتى 100x، وقلم S Pen المدمج والشاشة الأكبر مقاس 6.8 بوصة.

سامسونج وحدها تعرف إلى أين يتجه Galaxy AI بعد ذلك. قد تبدأ سامسونج في فرض رسوم على بعض ميزات Galaxy AI بعد عام 2025، كما تشير التفاصيل الدقيقة على صفحة منتج Galaxy S24 Ultra.

ولكن الأمر المؤكد هو أن تكرار Galaxy AI على Galaxy S24 ليس سوى البداية، وفقًا لتشوي. أينما يذهب Galaxy AI بعد ذلك، آمل أن تجد Samsung طريقة لجعل هاتف Galaxy S24 Ultra أكثر تميزًا عن المجموعة.