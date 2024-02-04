حجم تسريح الموظفين في التكنولوجيا يصل إلى ثلاثة أرباع

في الربع الأخير، أعلنت مايكروسوفت عن إيرادات بقيمة 62 مليار دولار، ودخل تشغيلي بقيمة 27 مليار دولار، وصافي دخل بقيمة 21.9 مليار دولار.

كما ألغت مؤخرًا 1900 وظيفة. أعلنت شركة Alphabet عن إيرادات بقيمة 86.3 مليار دولار، ودخل تشغيلي بقيمة 23.7 مليار دولار، وصافي دخل قدره 20.7 مليار دولار، وانخفض عدد الموظفين بنحو 8000 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

من ناحية، حقق اثنان من أشهر الأسماء في مجال التكنولوجيا للتو نتائج وضعت أرباحهما التشغيلية عند مستوى معدل التشغيل السنوي البالغ 100 مليار دولار أو بالقرب منه.

ومن ناحية أخرى، عمل كلاهما في الفترات الأخيرة على التحكم في التكاليف من خلال تسريح العمال. لقد كان أفضل الأوقات، وكان أسوأ الأوقات.

هناك أجواء مماثلة في أرض الشركات الناشئة، حيث ينخفض إجمالي رأس المال الاستثماري والعديد من الشركات الناشئة عالقة بين جولات التمويل أو بين الأسواق الخاصة والعامة.

وفي الوقت نفسه، هناك مجموعة كبيرة من شركات التكنولوجيا الناشئة المثيرة للاهتمام والتي تقوم ببناء أدوات وخدمات جديدة مع أو فوق نماذج الذكاء الاصطناعي التي تتقدم بسرعة. لقد كان أفضل الأوقات، وكان أسوأ الأوقات.