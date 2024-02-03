Apple Vision Pro لن تمكنك من استخدام ماوس Bluetooth

أصدرت شركة Apple وثيقة دعم جديدة لـ Vision Pro ليلة الجمعة، وتوضح الملحقات التي ستعمل - أو لن تعمل - مع سماعات الرأس. بينما تقول شركة Apple إنها متوافقة مع "معظم" لوحات مفاتيح Bluetooth، بما في ذلك لوحات المفاتيح الخاصة بها والشركات المصنعة الأخرى، فإن Vision Pro لا يدعم أجهزة ماوس Bluetooth. سيستخدم مالكو Vision Pro لوحة التتبع Magic Trackpad من Apple.

وصلت Apple Vision Pro رسميًا إلى الرفوف بالأمس، وهناك المئات من التطبيقات للإنتاجية والترفيه المتاحة عند الإطلاق. من خلال تتبع العين واليد للتنقل الدقيق وعناصر التحكم، ليست هناك حاجة بالضرورة إلى الماوس، ولكن ربما كان بعض الأشخاص يرغبون في استخدامه لمهام معينة. ومع ذلك، فهو متوافق مع الكثير من الملحقات الأخرى التي تعتبر ضرورية لتجارب معينة، مثل وحدات التحكم في الألعاب. وفقًا لشركة Apple، "تعمل جميع وحدات التحكم التي تحمل علامة MFi (المصممة لأجهزة iPhone) مع Apple Vision Pro. يتضمن ذلك وحدات التحكم الخاصة بـ Xbox وPlayStation وأي وحدة تحكم تعمل مع iPadOS.

وعلى الرغم من أنه يدعم لوحات مفاتيح Bluetooth، فقد تحتاج إلى الترقية إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح Apple قديمة. وفقًا لشركة Apple، فإن موديلاتها القديمة التي تستخدم بطاريات قابلة للإزالة لن تعمل مع Vision Pro.