ردود فعل قوية حول حلقة "عمليات التجميل" ببرنامج تريند على القناة الأولى.. وريهام الشيخ: سعادتى كبيرة

يوما بعد يوم وحلقة بعد حلقة يؤكد برنامج تريند نجاحه وتفوقه بما يتميز به من مناقشة لكل ما يهم الجمهور المصرى والعربى ويحقق البرنامج الذى تقدمه الإعلامية المتميزة ريهام الشيخ الترند على السوشيال ميديا التى يرتبط بها المشاهدون.

"ترند" تعرضه القناة الأولى فى السابعة مساء الأربعاء أسبوعيا، وتصدرت حلقته التى عرضت الأربعاء الماضى التريند بتعليقات المشاهدين على وسائل التواصل الاجتماعى، حيث ناقشت قضايا اجتماعية عديدة واستضافت ضيوفا بارزين فى حوارات اهم قطاعات كبيرة من الجمهور، من بينهم الدكتورة هدير هانى التى تحدثت عن عمليات التجميل وتصدرها الترند حاليا والمصطلحات الجديدة فى هذا العالم وتوغلها بين فئات متعددة فى أنحاء الوطن العربى.



وناقشت ريهام الشيخ مع الدكتورة هدير هانى كل التساؤلات المثارة حول عالم عمليات التجميل وما بمناسب منها وما لا يناسب والحديد فيها وكيف اتجه العلم الحديث فى عمليات التجميل إلى الترميم فقط والإصلاح وانتهت فكرة تغيير الشكل الطبيعى، فأكدت الدكتورة هدير أن البساطة والشكل الطبيعى هو ما يسعى اليه حاليا أطباء التجميل لأن ذلك أفضل بكثير وسيقضى على مشكلات عمليات التجميل.



وأكدت الإعلامية ريهام الشيخ سعادتها بردود الفعل التى يحققها البرنامج منذ انطلاقته الجديدة مع بداية العام الجديد مشيرة إلى اهتمامها وفريق البرنامج بالتطوير المستمر ومواكبة الأحداث ومراعاة اهتمامات جمهور التليفزيون.

وقالت ريهام الشيخ؛ نجتهد وتسعى بجدية لتقديم محتوى إعلامي ذو جودة عالية يلبي احتياجات المشاهدين في كل المجالات، ونحرص فى حلقات “تريندز” على الإنفراد بلقاءات خاصة ومفيدة فى كل المجالات،والتنوع بها لإرضاء مختلف أذواق المشاهدين.

- ريهام الشيخ هي إعلامية بدأت مشوارها الإعلامى على عدد من القنوات، منها شاشة التليفزيون المصرى الذي قدمت على شاشته برنامج «مستقبلنا»، وعلى قناة otv قدمت برنامج «أرجوك ما تفتيش» وقدمت برنامج «علشان التانى يحبك» على إذاعة نجوم إف إم و«ست الستات» و«يحكى أن».