آلاء حافظ: المدرب الوطني سيعيد للمنتخب بريقه.. وحسام حسن الأنسب

قالت الإعلامية آلاء حافظ مقدمة برنامج "وذكر" المذاع على شاشة قناة الحدث اليوم، أن المدرب الوطني هو من يعيد لمنتخب مصر بريقه ويجعله على منصات التتويج مجددًا.

وأشارت الى ان الكابتن حسام حسن هو الأنسب لقيادة المنتخب في تلك المرحلة، خاصة أنه يمتلك خبرات فنية كبيرة، مشددة على أهمية وضع خطط للتعامل مع المنظومة على مدار الـ10 سنوات المقبلة.

وأكدت ان فيتوريا مدرب المنتخب الوطني الحالي فنياته ضعيفة وليس لديه شخصية، وعلى مر الزمان، المدرب الوطني هو من يحقق انتصارات، كما نحتاج أن يتولى اتحاد الكرة رجال يخططون للمستقبل، بالاستعانة ببعض الخبرات الأجنبية.

واختتمت حديثها قائلة : أرفض إستمرار فيتوريا مع المنتخب فهو لم يصنع أي شيء وإدارته للمباريات سيئة حتى على الجانب الدفاعي لمنع الأهداف وحماية المرمى.