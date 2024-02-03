المنيا تشارك بمعرض "الجيزة الثاني" للتراث والحرف اليدوية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، مشاركة وحدة " أيادي مصر" بالمنيا ، فى معرض الجيزة الثاني للتراث والحرف اليدوية ، في الفترة من 30 إلى 1 فبراير الجاري ، بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني في مصر.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، لاسيما الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات ، نظراً لدورها في دفع عجلة التنمية ، ودعم الإقتصاد المحلي وخلق فرص عمل.

وأكد المحافظ ، أن المعرض يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية ، بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية والتراثية ، وحماية الهوية المصرية وما تتميز به المحافظات ، من حرف ومنتجات يدوية ، والحفاظ عليها من الإندثار ، إلى جانب المساهمة في التمكين الإقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية ، مؤكداً ، تقديم الدعم الكامل لكافة المشاركين ، لتحقيق العوائد الإيجابية لهم ، وذلك من خلال التسويق الجيد للمنتجات المصرية محليا وعالميا ، والتي تتميز بجودة عالية.

ومن الجدير بالذكر، أن المعرض ضم دول عربية وأجنبية، ( مصر ، اليمن ، الصين ، بيرو ، المغرب ، فلسطين ، السودان ، سوريا ) ، وبمشاركة 33 عارضا من محافظات مصرية ، شملت ( الجيزة ، المنيا ، الفيوم ، الوادى الجديد، مطروح، المنوفية، أسوان )، حيث شاركت محافظة المنيا بالعديد من المنتجات اليدوية ، منها ، (منتجات خشبية - خزف - السجاد اليدوي - فخار- منتجات الريزن والإكسسوار- منتجات المكرمية والكروشيه).