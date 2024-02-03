السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

المنيا تشارك بمعرض "الجيزة الثاني" للتراث والحرف اليدوية

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، مشاركة وحدة " أيادي مصر" بالمنيا ، فى معرض الجيزة الثاني للتراث والحرف اليدوية ، في الفترة من 30 إلى 1 فبراير الجاري ، بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني في مصر.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، لاسيما الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات ، نظراً لدورها في دفع عجلة التنمية ، ودعم الإقتصاد المحلي وخلق فرص عمل.

وأكد المحافظ ، أن المعرض يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية ، بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية والتراثية ، وحماية الهوية المصرية وما تتميز به المحافظات ، من حرف ومنتجات يدوية ، والحفاظ عليها من الإندثار ، إلى جانب المساهمة في التمكين الإقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية ، مؤكداً ، تقديم الدعم الكامل لكافة المشاركين ، لتحقيق العوائد الإيجابية لهم ، وذلك من خلال التسويق الجيد للمنتجات المصرية محليا وعالميا ، والتي تتميز بجودة عالية.

ومن الجدير بالذكر، أن المعرض ضم دول عربية وأجنبية، ( مصر ، اليمن ، الصين ، بيرو ، المغرب ، فلسطين ، السودان ، سوريا ) ، وبمشاركة 33 عارضا من محافظات مصرية ، شملت ( الجيزة ، المنيا ، الفيوم ، الوادى الجديد، مطروح، المنوفية، أسوان )، حيث شاركت محافظة المنيا بالعديد من المنتجات اليدوية ، منها ، (منتجات خشبية - خزف - السجاد اليدوي - فخار- منتجات الريزن والإكسسوار- منتجات المكرمية والكروشيه).

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