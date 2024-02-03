اتحاد الجمباز يستعد لمقاضاة صناع فيلم "مقسوم"

يستعد مسئولو اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، لتحريك دعوي قضائية ضد صناع فيلم "مقسوم"، المعروض حاليا في السينمات، وذلك بعد أيام قليلة من عرضه.

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، أن فيلم مقسوم حمل بعض المشاهد التي من شأنها تصدير صورة سيئة عن رياضة الجمباز.

وقال "أمين"، رياضة الجمباز هي واحدة من أرقي الرياضات في العالم، ويتمتع كل من ينتمي إليها بقدر كبير من التسامح والروح الرياضية، والحفاظ على تلك المكتسبات أمر ضروري.

وأضاف إيهاب أمين، أن صناع الفيلم استعملوا الديكورات والبانرات الخاصة باتحاد الجمباز والتي تستخدم في مهرجانات بطولات الجمهورية دون الحصول على موافقة وهو أمر غير مقيول.

وتابع: "المشاهد التي تضمنها فيلم مقسوم تسئ لاتحاد الجمباز المصري، خاصة وأن التصوير أظهر المنافسات وكأنها تقام تحت إشراف اتحاد الجمباز وفي بطولاته الرسمية، وهو ما يصدر للمشاهد صورة سيئة عن اللعبة واتحادها".

وتضمن فيلم مقسوم عدد من المشاهد التي من شأنها تصدير صورة غير صحيحة عن رياضة الجمباز وعن أبطال اللعبة، وهو أمر رفضه مسئولي الاتحاد المصري باعتباره الممثل القانوني الوحيد للعبة وعناصرها.