انطلاق نصف ماراثون المنصورة الجديدة لصالح جمعية اصدقاء مركز الاورام

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة

انطلق اليوم أول نصف ماراثون في مدينة المنصورة الجديدة ، بالتعاون بين الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة وفريق إيفنت سبورت وفريق المنصورة رانرز شهدت هذه الفعالية الرياضية مشاركة أكثر من ١٠٠٠ متسابق ومشارك من جميع المحافظات.

وذلك فى إطار جهود الوزارة لتعزيز الأنشطة الرياضية وصقل اللياقة البدنية لدى النشء والشباب وجميع المواطنين.

وتنافس المتسابقون على مسافة 21 كيلومترًا. وقد تم تقديم الجوائز والميداليات للفائزين في مختلف الفئات.

وتعد هذه المسابقات الرياضية أحد اهم اولويات الوزارة وخاصة فى المدن الجديدة لتشجيع المواطنين على الممارسة الرياضية ومن المقرر أن تستمر الوزارة خلال الفترة المقبلة فى تنفيذ وتكثيف تلك الأنشطة بفرض جذب مشاركين أكثر وأكثر من مختلف المحافظات وذلك فى ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة باللياقة البدنية والصحة العامة في المجتمع ، والعمل على تشجيع الشباب على ممارسة النشاطات الرياضية والمشاركة في فعاليات مماثلة في المستقبل.