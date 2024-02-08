تويوتا تكشف عن سيارة SUV كهربائية جديدة للسوق الأمريكية

في حين ساعدت تويوتا في قيادة الشحن الهجين مع سيارتها بريوس، كانت الشركة أقل نشاطا في إنتاج السيارات الكهربائية. لكن هذا قد يكون في الماضي، حيث أعلنت تويوتا عن 1.3 مليار دولار أخرى لمنشأتها في كنتاكي، مع التركيز على السيارات الكهربائية. وعلى وجه الخصوص، تقوم الشركة ببناء سيارة دفع رباعي كهربائية جديدة ذات ثلاثة صفوف والتي ستكون متاحة لعملاء الولايات المتحدة.

تعد عمليات تويوتا في كنتاكي منشأتها الرئيسية، حيث يعمل بها ما يقرب من 9400 موظف. وقال كيري كريش، رئيس تويوتا كنتاكي، في بيان: "يعكس إعلان اليوم التزامنا بكهربة المركبات وإعادة الاستثمار في عملياتنا في الولايات المتحدة". "لقد ساعدت أجيال من أعضاء فريقنا في الاستعداد لهذه الفرصة، وسنواصل قيادة المهمة نحو المستقبل من خلال البقاء صادقين مع هويتنا كشركة ووضع موظفينا في المقام الأول للأجيال القادمة."

لا يُعرف سوى القليل حتى الآن عن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) الكهربائية ذات الثلاثة صفوف، حيث لم تذكرها تويوتا إلا لفترة وجيزة فيما يتعلق بالاستثمار. ومع ذلك، فإنه يأتي بعد إعلان الشركة مسبقًا عن مفهوم Urban SUV المقرر إطلاقه في أوروبا هذا العام.

سيتم توجيه الاستثمار البالغ 1.3 مليار دولار أيضًا نحو إنشاء خط تجميع لحزم البطاريات في مصنعها في كنتاكي (مصنع تصنيع منفصل في ولاية كارولينا الشمالية ينتج البطاريات). لدى تويوتا خطط كبيرة لإنتاج البطاريات، حيث أعلنت سابقًا عن ثلاثة مجموعات من البطاريات تركز على الأداء العالي والتكلفة المنخفضة المقرر إنتاجها في عام 2026 وما بعده. وتعمل الشركة أيضًا على أول بطاريات الحالة الصلبة، والتي لديها القدرة على شحن السيارة الكهربائية من 10 إلى 80 بالمائة في 10 دقائق. وتستغرق سيارة bZ4X EV من تويوتا حاليًا 32 دقيقة للقيام بذلك.