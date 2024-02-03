هشام عزمي: الذكاء الاصطناعي يؤثر على الثقافة وتشكيل الرأي العام

خلال مؤتمر جامعة مصر للمعلوماتية بمعرض الكتاب

قال الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إن كم البيانات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي كبير جداً، مشيراً إلى أن كل البشرية أصبحت مهتمة بهذا المجال.

طالب عزمي خلال مؤتمر جامعة مصر للمعلوماتية "الذكاء الاصطناعي وصناعة المعرفة”، المنعقد بمعرض الكتاب، بمزيد من الاهتمام بالذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الصناعات الثقافية والإبداعية لها باع طويل في مصر، لكنها لم تستغل بالشكل الأمثل لدعم الاقتصاد الوطني.

أشار إلى أن صناعة السينما تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، بدءاً من نوع الأفلام المرغوبة بالإضافة إلى وضع الميزانية ويمكن أيضاً تحسين أداء الفنانين، وكذلك ترشيح الأدوار.

أوضح أنه مهما بلغت براعة الذكاء الاصطناعي فإنه لا يشعر ولا يستطيع التنبؤ برد فعل الناس.

أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي تداخل بقوة في عملية الكتابة، فأي شخص الآن يمكنه أن يصبح مؤلفا.

أكد أن الذكاء الاصطناعي يؤثر على الثقافة ومن ثم تشكيل الرأي العام، كذلك سيؤثر سلباً على التفاعل الاجتماعي والتوصل الحقيقي بين البشر.