هل تخفيض رواتب رؤوساء شركات التكنولوجيا يقلل تسريح الموظفين

مع كل حالات التسريح من العمل التي نراها في الأخبار، هناك دائمًا السؤال: لماذا لا يأخذ المديرون التنفيذيون ذوو الأجور المرتفعة تخفيضًا في رواتبهم؟ ألا يمكنهم تقليص رواتبهم الضخمة وإنقاذ بعض الوظائف؟

قال كريس ويليامز نائب رئيس الموارد البشرية في شركة Microsoft: "خلال أكثر من 40 عامًا من العمل في الشركة شهدت أكثر من عدد قليل من عمليات تسريح العمال. وهذه الملاحظة عادلة. يبدو أن المديرين التنفيذيين المسؤولين لا يدفعون أبدًا ثمن الألم الذي يسببونه، وهنا عدة أسباب.

1. إنها مجرد رياضيات

أحد الأسباب، وهو السبب الأكثر شيوعًا الذي يستخدمه المسؤولون التنفيذيون لتبرير ذلك لأنفسهم، هو الرياضيات البسيطة. إن خفض رواتبهم لن يكون له تأثير كبير.

لنأخذ مثلاً Google أو Microsoft، وهما شركتان لهما حسابات متشابهة للغاية. ويعمل في هاتين الشركتين حوالي 200 ألف موظف. وقد قام كلاهما بتسريح ما يقرب من 10000 موظف في العام الماضي أو نحو ذلك. ويحصل كلا المديرين التنفيذيين على مبالغ مماثلة، حيث تبلغ الرواتب حوالي 2 مليون دولار سنويًا.

بالنسبة لهذه الشركات، فإن الاستغناء عن 10 آلاف موظف يوفر لها حوالي مليار دولار سنويا من التكاليف. ومن شأن خفض راتب الرئيس التنفيذي بالكامل أن يوفر 0.2% فقط من ذلك المبلغ.

إن الحسابات كبيرة جدًا لدرجة أن المديرين التنفيذيين يرغبون في الإشارة إلى أن خفض رواتبهم لن يؤدي حتى إلى حل المشكلة.

2. يتعلق الأمر بالمخزون

لكن مهلا، أنت تحتج، لقد حقق ساندر بيتشاي من Google أكثر من 200 مليون دولار العام الماضي! وحقق ساتيا ناديلا من مايكروسوفت ما يقرب من 50 مليون دولار في عام 2022!

هذا ما يصنع الأخبار، لكنه في الحقيقة ليس ما يحدث. ولم يحصلوا على هذه المبالغ؛ لقد حصلوا على منح الأسهم. المنح التي تصبح (قابلة للممارسة) على مدى فترة من الزمن.

على سبيل المثال، سترات Sundar تغطي أكثر من ثلاث سنوات. وإذا انخفض سعر سهم جوجل، فسوف تنخفض تعويضاته أيضاً. لكنها ارتفعت بنحو 50% في العام الماضي. كان أداء ساندر جيدًا بشكل استثنائي.

هذه الأنواع من المنح شائعة في التعويضات التنفيذية لأن الشركات تحبها. السهم لا يكلف الشركة هذه الأموال من جيبها. السحر المحاسبي يجعل هذه الأنواع من المنح رخيصة جدًا بالنسبة للشركة.

والأهم من ذلك، أن مجالس الإدارة ترى أن تقييد يدي المدير التنفيذي في السفينة الدوارة لأسعار الأسهم أمر جيد. إذا لم يقوم الرئيس التنفيذي بإصلاح مشكلة التكلفة، فإن تعويضاته ستتعرض لضربة كبيرة. إذا اتخذوا إجراءً يزيد من قيمة الشركة وسعر أسهمها، فإن الجميع يفوز. أو على الأقل يفوز جميع المساهمين، بما في ذلك المدير التنفيذي ومجلس الإدارة والعديد من الموظفين والمستثمرين.

تمامًا مثل الراتب، نظرًا لأن هذه المنح لا تؤثر على النتيجة النهائية الحالية، فإن قطعها لن يوفر المال الذي يحتاجون إلى تقليصه. ستقول الشركة ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي عند سؤالها إن ذلك لن يؤدي إلى حل المشكلة.

3. إنها المنافسة

وهناك عامل آخر وهو المنافسة الشرسة على المواهب لشغل هذه المناصب التنفيذية.

كما هو الحال في عالم الرياضة، قلة قليلة من الناس يمكنهم اللعب على هذا المستوى. يتمتع عدد قليل جدًا من المديرين التنفيذيين بالخبرة اللازمة لقيادة شركات تبلغ قيمتها ما يقرب من تريليون دولار وتضم مئات الآلاف من الموظفين وعمليات على نطاق عالمي.

مثل الرياضيين النجوم، أولئك الذين يمكنهم الأداء على هذا المستوى ينظرون إلى أقرانهم. إنهم يقارنون ويتباينون، غالبًا بالحسد. هناك سبب لتشابه التعويضات الأساسية في Fortune 500 إلى حد كبير. المنافسة على المواهب شديدة، وأولئك الذين يلعبون على هذا المستوى يعرفون قيمتهم.

الفرق إذن هو حزمة الأسهم وسعر السهم - وهو بالضبط ما تريده مجالس إدارة هذه الشركات. إنهم يريدون أن يكونوا قادرين على استئجار نجم، وتزويدهم بالمخزون، ويقولون: "اجعل السهم يرتفع، وسوف تتم مكافأتك بسخاء".

آخر شيء ترغب مجالس إدارة الشركات التي تواجه ضغوط التكلفة في القيام به هو دفع قادتها للبحث. إن خفض التعويضات - مما يجعلها غير قادرة على المنافسة مع أقرانهم - من شأنه أن يفعل ذلك على وجه التحديد. إنه شيء لا يريدون المخاطرة به.

إنها الصورة، رغم ذلك

لكن المشكلة في هذه المناقشة الاقتصادية البحتة هي أنها تتجاهل النقطة برمتها. من المفترض أن يكون هؤلاء الرؤساء التنفيذيون قادة. من المفترض أن يحددوا مسارًا جديدًا، ومن المفترض أن يكونوا نماذج لسلوك المنظمة.

وقد تعهد بعضها، تحت الضغط الشعبي، بالتزامات علنية للقيام بعمل أفضل. التزم ساندر بيتشاي قبل عام بخفض راتبه، ولكن كما ذكرت سابقًا، كان إجمالي تعويضاته في العام الماضي أكثر من 200 مليون دولار. طلب تيم كوك في شركة أبل علنًا تخفيض منحة الأسهم الخاصة به إلى النصف - إلى 40 مليون دولار. ولم يتغير راتبه الأساسي البالغ 3 ملايين دولار ومكافأته البالغة 6 ملايين دولار.

لكن معظمهم لا يفعلون ذلك. سوف يختلقون كل الأعذار المذكورة أعلاه، ويبررونها لأنفسهم، ولمجالس إدارتهم، ولمساهميهم.

ثم يلجأون إلى الشركة ويلقون خطابات حماسية حول مدى صعوبة هذا الأمر، وكم هو محزن رؤية الناس يرحلون، وكم يتمنون لو كانت هناك خيارات أخرى.

والأهم من ذلك كله، أنهم سيتحدثون عن كيف أننا جميعًا في هذا الأمر معًا، ونعمل من أجل شركة أقوى غدًا، ثم يبتسمون أثناء صرف الشيكات وبيع أسهمهم.