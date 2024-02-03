الاحتلال يستهدف قرى لبنان الحدودية بقصف مدفعي وصاروخي

قالت قناة “القاهرة الإخبارية” في تقرر لها بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قرابة العاشرة من ليل أمس قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة وعيتا الشعب وشيحين ووادي حامول بالقطاع الغربي، وعلى أطراف بلدة عيتا الشعب بالقطاع الاوسط على الحدود الجنوبية اللبنانية.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية، سُمِع دوى صوت انفجار صاروخ اعتراضي فوق منطقة صور والساحل البحري.

جبل اللبونة

وذكرت الوكالة أن جيش الاحتلال الاسرائيلي أطلق نيران رشاشاته الثقيلة من مواقعه المتاخمة لجبل اللبونة باتجاه جبل اللبونة وأطراف بلدة الناقورة، فجر اليوم، كما أطلق جيش الاحتلال القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط.

جيش الاحتلال

ويواصل جيش الاحتلال شلّ حركة الحياة اليومية في القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق، إذ يستهدف الورش الزراعية والسيارات المدنية والأجسام الألية والبشرية المتحركة، وخاصة ليلًا، إضافة إلى استهدافه سيارات الإسعاف ورجال الإعلام والصحافة.