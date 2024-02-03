هل يعيد رئيس إنتل تصنيع الرقائق إلى الولايات المتحدة

لقد استغرق بات جيلسنجر الكثير من العمل الشاق وبعض الحب الشديد ليشق طريقه إلى وظيفة أحلامه كرئيس تنفيذي لشركة Intel (INTC). بعد أن بدأ جيلسنجر العمل في الشركة في عام 1979، جعل من مهمته الصعود إلى قمة سلم الشركة، مما يساعد إنتل على أن تصبح شركة تكنولوجيا أمريكية رائدة، ناهيك عن اسم مألوف. لكنه لم يكن ليتمكن من القيام بذلك دون معلمه البسيط وبعض المطبات في الطريق على طول الطريق.

يحب جيلسنجر أن يقول إنه وضع السيليكون في وادي السيليكون. وبعد أن شهد انخفاضًا منهجيًا في صناعة الرقائق الأمريكية بعد فترة طويلة من الاستعانة بمصادر خارجية للصين ودول أخرى، فإنه يتطلع إلى تحقيق ذلك مرة أخرى من خلال إعادة تصنيع أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة.

جلس الرئيس التنفيذي ذو الشخصية الجذابة مع أكيكو فوجيتا، رئيس شركة Yahoo Finance، في المقر الرئيسي لشركة إنتل للحديث عن كيفية قيام إنتل بإعادة تصنيع الرقائق إلى الولايات المتحدة، وكيف أصبح القائد الذي هو عليه اليوم. وهو يعزو الكثير من نجاحه إلى معلمه آندي جروف، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنتل. لقد تعلم جيلسنجر كيفية تقديم تعليقات صارمة لموظفيه، بالإضافة إلى الحفاظ على مستوى من الصدق لبناء الثقة.

ينعكس نجاح إنتل في السوق وسعر سهمها حيث تستمر في التعافي مرة أخرى إلى المستويات التي كانت فيها في السابق المطور الرائد في مجال التكنولوجيا. مع استمرار إنتل في تحقيق خطوات واسعة، فإنها تجلب معها صناعة أشباه الموصلات الأمريكية ككل.

ليس سرا أن صناعة أشباه الموصلات الأمريكية قد تخلفت عن الركب، وخاصة بالنسبة للمنافسين الأجانب. بات يجعل من مهمته إعادة إنتل وصناعة الرقائق الأمريكية إلى القمة. وهو يفعل ذلك من خلال الاعتماد على مهاراته القيادية، التي شكلها مرشدوه إلى حد كبير، وخيبات الأمل الماضية، والشغف الذي لا يموت لهذا المنصب.

قال بات جيلسينجر إن الصناعة تحتاج إلى شركة إنتل عظيمة، مثل دور التكنولوجيا، وإعادة بناء التصنيع، وهو الجزء الأساسي الذي يلعب دورًا في التصنيع في أمريكا من أجل المنفعة الاقتصادية، وما يترتب على ذلك من آثار على الأمن القومي. علينا أن نجعل هذا العمل.

أضاف: “كان الرأي هو أنه يمكننا التصنيع في الخارج. هناك ظهور لنموذج المسبك في الصناعة. دعونا نجعل شخصًا آخر يقوم بمهمة التصنيع الصعبة. وفجأة، ندرك أننا وضعنا أنفسنا كأمة، كالعالم الغربي، في موقف محفوف بالمخاطر للغاية، أنا متحمس لأن أكون جزءًا من هذا الجهد لأقول، لا، نحن بحاجة إلى سلاسل توريد متوازنة ومرنة للعالم. سوف نقوم ببناء التصنيع والتكنولوجيا على مستوى عالمي. التصنيع والابتكار أمران مترابطان. يجب أن تقوم بالأمرين معًا إذا كنت ستصبح مزودًا رائدًا للتكنولوجيا في المستقبل”.