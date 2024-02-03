انطلاق المشروع القومي للموهوبين برعاية وزير الرياضة

انطلقت أمس الجمعة أولى مراحل المشروع القومي لكرة القدم لاكتشاف الموهوبين " أدفانسيد سبورتس أكاديمى -Advanced Sports Academy " بمركز شباب الشيخ زايد، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



شهد الانطلاقة كوكبة من نجوم كرة القدم يتقدمهم أمير الموهوبين الكابتن وليد صلاح الدين نجم الاهلى ومصر السابق والكابتن وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب والكابتن مجدى عبد العاطي المدير الفني لفريق زد ؛ وشهد الانطلاقة الدكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة و بلال نظير رئيس مجلس إدارة الشركه، واحمد صادق مدير إدارة المشاريع القوميه بإدارة الموهبة بوزارة الشباب والرياضه، والنجوم كابتن وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق،كابتن مجدى عبد العاطى المدير الفنى لنادى z ، وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب، ومحمد لبنة مدير إدارة الأداء الرياضى، فاطمة يسرى مدير إدارة شباب 6 أكتوبر والشيخ زايد ، الدكتور عثمان عاصم رئيس مجلس إدارة المركز .

يأتي هذا في إطار سعي وزارة الشباب والرياضة لإتاحة العديد من البرامج والبروتوكولات مع الشركات المتخصصة التي تهتم بالنشء والمواهب في مختلف الألعاب الرياضية خصوصا كرة القدم لتوسيع القاعدة العامة من الممارسين الموهوبين في اللعبه من جميع محافظات الجمهورية، في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تشجع على انتقاء واكتشاف الموهوبين رياضيا في كرة القدم.

ووقعت أكاديمية أدفانسيد سبورتس راعية المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة وذلك بمجال كرة القدم، و أكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة انه انطلاقا من مسئولية الوزارة نحو دعم كل ما يتعلق بالشباب والرياضة في اطار الاستراتيجية الوطنية لرعاية الموهوبين رياضيا والتى تساعد فى النهوض بقطاع الرياضة ويأتي من ضمن محاورها الاهتمام بتطوير قطاع كرة القدم بهدف تشجيع النشء علي الاحتراف في هذا المجال في سن مبكر مما يعود بالنفع علي الأسرة والمجتمع وتقديم المزيد من الأبطال الرياضين الواعدين والأولمبيين وإعدادهم وتأهيلهم للمنافسة وتحقيق نتائج مشرفة وحصد الجوائز في مختلف المحافل والبطولات الدولية ورفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية.