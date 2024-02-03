28 مليار دولار ارتفاعاً في ثروة مارك زوكربيرج مع صعود ميتا وتجاوز ثروة بيل جيتس

لقد عادت شركة Meta Platforms Inc، وكذلك ثروة مارك زوكربيرج.

وارتفع صافي ثروة المؤسس المشارك لفيسبوك بمقدار 28.1 مليار دولار بعد أن تجاوزت نتائج Meta الفصلية توقعات وول ستريت بكثير، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها بنحو 20%. تبلغ ثروته الآن 170.5 مليار دولار، وهو أغنى رجل على الإطلاق، وتجاوز بيل جيتس لينتقل إلى المركز الرابع على مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

إنها عودة كبيرة لثروة زوكربيرج، التي انخفضت إلى أقل من 35 مليار دولار في أواخر عام 2022 مع انهيار أسهم التكنولوجيا في مواجهة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، لتعود إلى الارتفاع مرة أخرى في عام 2023.

وستفيد النتائج المتفائلة زوكربيرج بطرق أخرى أيضًا: فهو سيحصل على تعويضات تبلغ حوالي 700 مليون دولار سنويًا من أول أرباح على الإطلاق للمستثمرين من عملاق وسائل التواصل الاجتماعي.

أعلنت شركة Meta عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 50 سنتًا للسهم للأسهم العادية من الفئتين A وB بدءًا من شهر مارس. ومع امتلاك زوكربيرج حوالي 350 مليون سهم، فإنه سيحصل على حوالي 175 مليون دولار في كل دفعة ربع سنوية قبل الضرائب، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

إن تحرك شركة Meta لدفع أرباح الأسهم يرسل إشارة حول رؤية الشركة لإمكانات نموها. في كثير من الأحيان، تتجنب شركات التكنولوجيا سريعة النمو توزيعات الأرباح لصالح استخدام الأرباح لتطوير منتجات جديدة أو القيام بعمليات استحواذ باهظة الثمن. وفي حين تنفق شركة Meta مبالغ كبيرة على مبادرات الذكاء الاصطناعي، فإن فرص الاستحواذ لديها تتضاءل في مواجهة المعارضة التنظيمية.

بعد أن قامت شركة ميتا بطرد حوالي 21 ألف شخص وتضييق نطاق أولوياتها، تضاعف سعر السهم ثلاث مرات تقريبًا في عام 2023. وقد تكسب الأرباح الجديدة و50 مليار دولار إضافية في عمليات إعادة شراء الأسهم مزيدًا من الصبر من جانب المستثمرين مع رهانات زوكربيرج طويلة المدى على الذكاء الاصطناعي والميتافيرس.

حصل زوكربيرج على 27.1 مليون دولار من إجمالي التعويضات في عام 2022، بما في ذلك تكاليف الأمن الخاص وراتب أساسي قدره دولار واحد، وفقًا للملفات. لم تعلن شركة ميتا بعد عن التعويضات التنفيذية للعام الماضي.

ورفض متحدث باسم الشركة التعليق.