مشروع بيل جيتس للطائرات الهجينة يجمع 107 ملايين دولار

قامت شركة Heart Aerospace، وهي شركة تصنيع طائرات هجينة سويدية يدعمها بيل جيتس، بجمع 107 ملايين دولار. وتخطط الشركة لاستخدام الأموال لدفع طائرتها الكهربائية الهجينة ES-30 نحو الجدوى التجارية.



"لقد التزمت صناعة الطيران بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. والطريقة الوحيدة للمضي قدمًا هي فصل النمو الهائل في الطيران عن انبعاثاتها، ونعتقد أن ES-30 هو نقطة الانطلاق الأولى،" الرئيس التنفيذي لشركة Heart Aerospace والشريك التنفيذي لها. وقال المؤسس أندرس فورسلوند في بيان.

تُعد شركة Danish Sagitta Ventures من بين المستثمرين الجدد في جولة السلسلة B التي ترفع إجمالي تمويل شركة Heart Aerospace ومقرها السويد إلى 145 مليون دولار. ومن بين المستثمرين السابقين شركة Breakthrough Energy Ventures، وOQT Ventures، وAir Canada، وUnited Airlines، وY Combinator.

وقال كارمايكل روبرتس، الرئيس المشارك للجنة الاستثمار في BEV، بعد سلسلة A من Heart Aerospace في عام 2021: "نعتقد أن الطائرات الكهربائية يمكن أن تكون تحويلية في تقليل انبعاثات الصناعة، وتمكين السفر الإقليمي منخفض التكلفة والهادئ والنظيف على نطاق واسع".



وإلى جانب الصفقة، أعلنت شركة Heart Aerospace أن شريك EQT Ventures، تيد بيرسون، سينضم إلى مجلس إدارة الشركة.

وقال بيرسون في بيان: "نعتقد أن الحلول الصناعية والكهربائية المستدامة ليست المستقبل فحسب، بل هي الحاضر، وتعكس استراتيجيتنا الاستثمارية التزامنا الثابت بقيادة التغيير الإيجابي في هذه القطاعات الحيوية".



إن طائرة ES-30 التابعة لشركة Heart Aerospace هي طائرة إقليمية، مصممة لتقليل الانبعاثات وتقليل التلوث الضوضائي وخفض تكاليف التشغيل أثناء رحلاتها. يمكن أن تستوعب 30 راكبا. لدى ES-30 طلب اعتماد نشط من وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، وقالت الشركة إنها تخطط للتركيز في العام المقبل على تطوير مجموعة نقل الحركة للطائرة، والتي توفر الطاقة اللازمة لتشغيل مراوح الطائرة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. ناسا.

وفي عام 2022، ولّد الطيران ما يقدر بنحو 2% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بقطاع الطاقة، وهو ما يمثل 80% فقط من إجمالي انبعاثات ما قبل الوباء، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. ومع ذلك، فقد تجاوز القطاع نمو الانبعاثات للسكك الحديدية أو الطرق أو الشحن في العقود القليلة الماضية. وعلى الرغم من التزامات الصناعة الطموحة بصافي الصفر، تحذر وكالة الطاقة الدولية من أنها ليست على الطريق الصحيح لتحقيق هذه الأهداف. ومع عدم اتخاذ أي إجراء على الإطلاق، تتوقع الأمم المتحدة أن تنمو الانبعاثات الناجمة عن قطاع النقل ككل بنسبة تصل إلى 65% بحلول عام 2050. ومن الممكن أن تساهم استراتيجيات الحد من الغازات الدفيئة، والتي يمكن أن تشمل تقنيات مثل السيارات الكهربائية والطائرات الكهربائية الهجينة، في المساهمة في هذا الأمر. إلى ما يصل إلى 68 بالمائة من خفض انبعاثات قطاع النقل في حالة نجاحها.