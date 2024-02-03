أمازون تنفق 19 مليار دولار على المحتوى في عام 2023

كشف تقرير سنوي نشرته شركة أمازون أن إنفاقها على المحتوى الإعلامي ارتفع إلى ما يقرب من 19 مليار دولار.

باعتبارها واحدة من عمالقة التكنولوجيا الخمسة الكبار في الولايات المتحدة، فهي تمتلك العديد من المنصات الرائدة، بما في ذلك Amazon Prime وAmazon Music وTwitch وAudible.

كما ذكرت فارايتي، رفعت أمازون فاتورة قدرها 18.9 مليار دولار للبرامج التلفزيونية والأفلام والموسيقى لاستخدامها في خدماتها في 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 14٪ عن الرقم 16.6 مليار دولار الذي تم جمعه في العام السابق. ظهرت هذه المعلومات إلى النور بعد أن قدمت الشركة تقريرها السنوي 10K إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.

تشمل الأرقام تكاليف الترخيص والإنتاج المتعلقة بعروض المحتوى عبر Amazon Prime والاشتراكات الرقمية الأخرى والإيجارات والمبيعات.

في المقابل، أنفقت Netflix ما يقدر بنحو 13 مليار دولار للحصول على المحتوى وإنتاجه في عام 2023، مع خطط لزيادة هذا المبلغ إلى 17 مليار دولار في عام 2024.

استعد للنجاح

على خلفية زيادة الإنفاق، عقدت أمازون مؤتمرها الهاتفي لأرباح الربع الرابع لعام 2023 يوم الخميس مع استمرار الإيمان بتطوير Amazon Prime كأصل مربح في الانتظار.

صرح الرئيس التنفيذي آندي جاسي قائلاً: "لدينا اقتناع متزايد بأن Prime Video يمكن أن يكون عملاً تجاريًا كبيرًا ومربحًا بمفرده، وسنواصل الاستثمار في محتوى حصري جذاب لأعضاء Prime مثل Thursday Night Football، وLord of the Rings، وReacher، السيد والسيد سميث، القلعة، وأكثر من ذلك، "

واستمر في تقديم الإعلانات افتراضيًا على Prime Video (29 يناير) ما لم يختار المشتركون دفع رسوم شهرية إضافية مقابل خدمة خالية من الإعلانات (2.99 دولارًا أمريكيًا) حول كيفية "تمكننا من مواصلة الاستثمار بشكل هادف في المحتوى". متأخر , بعد فوات الوقت."

ومن المتوقع أن تجمع هذه المبادرة 3 مليارات دولار إضافية من الإيرادات الإضافية خلال عام 2024.

يتضمن إنفاق أمازون على المحتوى صفقة حقوق كبيرة مع اتحاد كرة القدم الأميركي، مع الحزمة الحصرية لبث لعبة Friday Night Football، التي يقال إنها تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار سنويًا للدوري على مدى عقد مدته 11 عامًا. يمكن النظر إلى هذا على أنه تكهنات تتراكم مع إعلان Jassy عن الموسم الثاني من TNF لـ Prime Video باعتباره "نجاحًا باهرًا بكل المقاييس"، مما يدعم زيادة المشاهدين على أساس سنوي بنسبة 24٪.

لن يشارك الكثيرون في القوى العاملة في الشركة الشعور بالإنجاز بعد أن قامت أمازون بتسريح مئات الموظفين الشهر الماضي عبر مجموعة الشركات التابعة لها، بما في ذلك إلغاء 35٪ من عدد موظفي Twitch.

جاء أكبر تخفيض لشركة أمازون على الإطلاق في عام 2022 عندما فقدت 27000 وظيفة.