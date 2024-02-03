جيف بيزوس يبيع 50 مليون سهم من أمازون

يخطط مؤسس أمازون، جيف بيزوس، لبيع ما يصل إلى 50 مليون سهم من أسهم أمازون خلال العام المقبل، وفقًا لإيداع تنظيمي نُشر يوم الجمعة.

وتبلغ قيمة هذه الأسهم حوالي 8.6 مليار دولار بالسعر الحالي للسهم.



تم تضمين بيع أسهم بيزوس المخطط له في تقرير أمازون السنوي الذي نُشر يوم الجمعة بسبب قاعدة لجنة الأوراق المالية والبورصات التي تتطلب مثل هذه الإفصاحات. وتأتي هذه الأخبار أيضًا بعد يوم واحد من إعلان الشركة عن ربع تسوق قياسي خلال العطلات، مما أدى إلى ارتفاع أسهم أمازون بنحو 8٪ يوم الجمعة.

وتنحى بيزوس (60 عاما) عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة التي أسسها في عام 2021، لكنه لا يزال يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في أمازون. منذ تركه مهامه اليومية على رأس شركة التجارة الإلكترونية، تصدر بيزوس عناوين الأخبار في الغالب بسبب خياراته الملونة في الأزياء، وعلاقته مع خطيبته لورين سانشيز، وطموحاته في مجال رحلات الفضاء عبر شركته الخاصة Blue Origin.

وقال التقرير السنوي إن بيزوس اعتمد خطة تداول لبيع ما يصل إلى 50 مليون سهم من أسهم أمازون خلال فترة تنتهي في 31 يناير 2025، بشروط معينة.



يبدو أن هذا هو الوقت المناسب لبيزوس للبيع. تراجعت أسهم أمازون في عام 2022 وسط موجة من الطلب على التجارة الإلكترونية بسبب الوباء وعدم اليقين على نطاق أوسع في الاقتصاد الكلي. وقد شرع الرئيس التنفيذي الحالي آندي جاسي منذ ذلك الحين في اتخاذ إجراءات صارمة لخفض التكاليف، بما في ذلك جولات متعددة من عمليات التسريح الجماعي للعمال التي أدت إلى فقدان عشرات الآلاف من العمال لوظائفهم. واستمرت بعض عمليات تسريح العمال في هذا العام.

لكن سهم أمازون ارتفع بشكل حاد منذ ذلك الحين، حيث ارتفع بنسبة 90٪ تقريبًا منذ انخفاضه إلى 84 دولارًا للسهم في ديسمبر 2022.



علاوة على ذلك، فإن انتقال بيزوس الأخير من ولاية واشنطن إلى فلوريدا يعني أنه يستطيع تجنب ضرائب أرباح رأس المال بالولاية على بيع الأسهم. فلوريدا حاليا ليس لديها ضريبة أرباح رأس المال. وأيدت ولاية واشنطن، موطن بيزوس، إجراء ضريبة أرباح رأس المال العام الماضي، وفقًا لصحيفة سياتل تايمز.