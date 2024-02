تطبيقات Apple Vision Pro الأكثر فائدة عند الإطلاق

لقد أصبح Vision Pro من Apple موجودًا هنا – إلى جانب مجموعة قوية من تطبيقات التشغيل التابعة لجهات خارجية. على الرغم من حذف بعض الأسماء الكبيرة (Netflix وYouTube وSpotify)، فإن سماعة الرأس تدعم بالفعل أكثر من مليون تطبيق متوافق مع متجر التطبيقات، وعروض الطرف الأول من Apple، وأكثر من 600 تطبيق تم تطويرها خصيصًا لجهاز "الحوسبة المكانية".

فيما يلي تطبيقات Vision Pro البارزة التابعة لجهات خارجية والتي يمكنك تثبيتها في اليوم الأول.

مايكروسوفت 365

لم تبخل Microsoft بدخولها إلى عصر Vision Pro. تتوفر سبعة من تطبيقات Office الخاصة بالشركة للتثبيت في يوم الإطلاق. وتشمل هذه Microsoft Teams وWord وExcel وPowerPoint وOutlook وOneNote وLoop.

أضاف صانع Windows العديد من الأدوات الفريدة لسماعات الواقع المختلط. على سبيل المثال، يحتوي Word على وضع تركيز لمنع عوامل التشتيت، ويتضمن PowerPoint بيئة غامرة لممارسة العروض التقديمية أمام جمهور افتراضي، ويتيح لك Excel نقل المستندات بسرعة إلى تطبيقات أخرى باستخدام إيماءة الضغط والسحب في Vision Pro.

يستخدم Microsoft Teams ميزة "Persona" الخاصة بـ Vision Pro، والتي تمنحك صورة رمزية رقمية. تقوم الشخصية بمطابقة تعابير وجه التمثيل الرقمي الخاص بك مع تعابير وجهك؛ قد يؤدي هذا إلى إضفاء مشاعر غريبة على زملائك، ولكنه قد يجعل شخصيتك الافتراضية تبدو أكثر واقعية. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل تطبيقات VisionOS من Microsoft على Copilot، وهو مساعد الذكاء الاصطناعي المولد للشركة والذي يمكنه صياغة النص وإنشاء الملخصات وإنشاء عروض PowerPoint التقديمية.

ديزني +

نظرًا لتعاون ديزني طويل الأمد مع شركة آبل (كان ستيف جوبز عضوًا في مجلس إدارة الشركة، وجلس بوب إيجر في شركة آبل حتى عام 2019)، فربما ليس من المستغرب أن تبذل ديزني قصارى جهدها من خلال تطبيق Vision Pro.

يتيح لك التطبيق بث محتوى Disney+ في واحدة من أربع بيئات افتراضية ثلاثية الأبعاد: مسرح Disney+ (المستوحى من فيلم El Capitan التاريخي في هوليوود)، وScare Floor من Monsters Inc.، وTony Stark's Avengers Tower، وLuke Skywalker Land Speeder على Tatooine. على الرغم من أننا رأينا بيئات افتراضية في عدد لا يحصى من تطبيقات البث Meta Quest (وغيرها من تطبيقات الواقع الافتراضي)، إلا أن الدقة العالية لـ Vision Pro يجب أن تجعلها تشعر بمزيد من الانغماس.

يتضمن تطبيق Disney’s VisionOS أيضًا مجموعة مختارة من الأفلام ثلاثية الأبعاد المدعومة. وتتكون المكتبة من "عشرات الأفلام الشهيرة"، بما في ذلك Avatar: The Way of Water، وAvengers: Endgame، وStar Wars: The Force Awakens، وElemental، وEncanto. (تعد شركة ديزني بأن القائمة ستتوسع بمرور الوقت.) يمكنك أيضًا شراء أو استئجار المزيد من الأفلام ثلاثية الأبعاد من علامة التبويب متجر تطبيقات Apple TV.

Zoom

Zoom هو أيضًا أحد الداعمين الأوائل لـ Vision Pro. مثل Microsoft Teams، سيستخدم تطبيق Zoom's VisionOS شخصيات Apple، ويعرضك في المكالمات كصورة رمزية افتراضية ثلاثية الأبعاد تتطابق مع تعبيرات وجهك وحركات يدك. تقول الشركة إنه يمكنك توسيع نطاق الإعداد المكاني للتطبيق "إلى الحجم المثالي"، مما يضمن أنك تشعر وكأنك في نفس الغرفة مع زملائك.

سيضيف التحديث المستقبلي لتطبيق Zoom دعمًا لمشاركة الكائنات ثلاثية الأبعاد، مما يسمح للمصممين بالمشاركة والتعاون في النماذج ثلاثية الأبعاد في مساحتهم الافتراضية. سيتضمن التطبيق أيضًا Zoom Team Chat والقدرة على تثبيت زملائك المشاركين في الاجتماع في الفضاء من حولك. يقول Zoom أن هذا الأخير سيساعدك على "الشعور بالارتباط بشكل أكبر بالأشخاص الموجودين في الاجتماع".

MLB

يتم تمثيل الدوريات الرياضية الثانية والثالثة الأكثر شعبية في أمريكا في Vision Pro. يتيح لك تطبيق NBA بث ما يصل إلى خمسة عمليات بث مباشر في عرض متعدد أثناء إلقاء نظرة سريعة على نتائج وإحصائيات المباريات الأخرى على الجانب. وفي الوقت نفسه، يوفر تطبيق MLB بيئات غامرة تمامًا، بما في ذلك ملعب كرة قدم مع إطلالة من اللوحة الرئيسية وإحصائيات لكل ملعب. سيضيف التحديث المستقبلي (المقرر إجراؤه في يوم الافتتاح تقريبًا) إمكانية الوصول إلى "محتوى MLB.TV الإضافي" للمشتركين.



شارك دوري البيسبول الأول في العالم حماسه للتطبيق. "إذا كانت هناك فرصة لمشجعي لعبة البيسبول للاستمتاع برياضتنا على أي منصة معينة، فنحن بحاجة إلى حضور "حيث يمكننا تقديم تجارب فريدة من نوعها في سرد القصص"، كتب نائب مفوض MLB نوح جاردن.

Max

يتوفر برنامج Warner Bros. Discovery's Max على Vision Pro، مما يتيح الوصول إلى الأفلام والمسلسلات والأخبار والرياضة الخاصة بخدمة البث المباشر. وتقول الشركة إن العناوين المحددة ستكون متاحة بدقة 4K والصوت المكاني مع Dolby Atmos.

مثل تطبيقات VisionOS الأخرى، سيوفر Max بيئة افتراضية واحدة على الأقل يمكنك من خلالها بث المحتوى: غرفة Iron Throne من Game Of Thrones وHouse of the Dragon. "إن الزينة المعقدة التي تعود إلى عصر Targaryen ستجعل المشجعين يشعرون وكأنهم يشاهدون البرامج المتاحة على Max in Westeros خلال ذروة حكمهم"، كتب رئيس HBO / Max Content Casey Bloys.

لوي

ستستخدم Lowe's Vision Pro لتسهيل تخيل طرق إنفاق الأموال في متاجرها. يتيح تطبيق Lowe's Style Studio لأصحاب سماعات الرأس "الدخول إلى مشهد مطبخ غامر وتفاعلي ثلاثي الأبعاد"، مما يتيح لك "تجربة طرق لم تكن ممكنة حتى الآن". تتمثل الفكرة في إلهامك من خلال الدخول إلى مساحة افتراضية "يرعاها مصممو Lowe المحترفون" مع مئات من المواد الواقعية القابلة للتخصيص.

غرفة الالعاب

أطلق استوديو Solution Games ومقره ستوكهولم تطبيق Game Room، والذي يتيح لك تشغيل الألعاب الكلاسيكية على الطاولة في واقع مختلط أو بيئات افتراضية بالكامل. تشمل الألعاب الشطرنج والسوليتير والقلوب واليخت والمعركة البحرية (الشبيهة بالسفينة الحربية).