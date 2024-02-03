قتلى وجرحى في قصف جوي أمريكي استهدف 12 موقعا بسوريا

هاجمت طائرات مُسيّرة أمريكية، أهدافًا ومقرات في ريف الميادين والبوكمال شرقي سوريا، وفقًا لما أفادت "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كما أفادت "القاهرة الإخبارية" بأن طيرانًا مُسيّرًا استهدف نقاطًا تابعة للقوات الرديفة للجيش السوري في بادية الميادين بريف دير الزور شرق سوريا، وقال إن "طائرات مسيرة استهدفت 3 نقاط تابعة للقوات الرديفة للجيش السوري جنوب مدينة الميادين".

وأضاف أن "الطائرات، انطلقت من القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور".

وقال وسائل إعلام سورية، إن طيرانًا حربيًا نفذ استهدافًا جديدًا لنقطة تابعة للقوات الرديفة للجيش السوري قرب عين علي بريف دير الزور.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام سورية، تسبب القصف بسقوط 10 قتلى من عناصر من مجموعات عسكرية رديفة للقوات السورية في ريف الميادين، و18 جريحا جراء قصف جوي استهدف 12 موقعا شرقي سوريًا.

وكانت السلطات الأمريكية قالت في وقت سابق إن القوات الأمريكية في الأردن تعرضت لهجوم، وبحسب البنتاجون، أسفرت هذه الضربة عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وتلقي الولايات المتحدة باللوم على إيران فيما حدث، وبحسب قناة "سي بي إس"، وافقت الإدارة الأمريكية، كإجراء انتقامي، على خطط لضرب أهداف إيرانية وأفراد عسكريين متمركزين في العراق.