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السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الأربعاء.. استكمال مُحاكمة خاطفي طفلتي مدينة نصر

بوابة الوفد الإلكترونية

تستكمل محكمة جنح مدينة نصر، يوم الأربعاء، مُحاكمة والد طفلتين وآخرين بتهمة خطفهما من أسانسير داخل عقار بمدينة نصر.

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الثلاثاء.. استكمال محاكمة متهمي خلية الحدائق

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الاثنين..استكمال مُحاكمة مُتهمي “خلية التجمع”

وكشفت التحقيقات نيابة ثالث مدينة نصر أن عامل وسائق متهمين بمساعدة محاسب على خطف طفلتيه بسبب وجود خلافات بينهما وبين طليقته، حيث أقر المتهمان أن والد الطفلتين اتفق معهما على مساعدته فى خطف إحدى الطفلتين مقابل مبلغ مالى .

 وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف لغز خطف طفلتين من أحد المصاعد عقب تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى والذى ظهر خلاله شخصين يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد، حيث تبين أن الواقعة تعود الى يوم 13 ديسمبر 2023 عندما تقدمت والدة الطفلتين، وهى مقيمة بمنطقة مدينة نصر ثالث بالقاهرة ببلاغ يتضمن قيام طليقها، وهو محاسب بإحدى الدول وبصحبته آخرين بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها.

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