عاجل
حركة فتح: إسرائيل تسعى إلى توسيع ساحة الصراع بالمنطقة سيارة الغلابة للأغنياء فقط.. سعرها وصل إلى مليون و200 ألف جنيه تراجع أسعار الذهب في ختام التعاملات اليومية 2 - 2 - 2024.. عكس التوقعات خطأ كارثي.. "المصل واللقاح" تحذر من علاج نزلات البرد بـ المضادات الحيوية فيريرا يوجه رسالة خاصة لمدرب الزمالك الجديد
السبت 03 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اندلاع حريق هائل بمصنع لمستحضرات التجميل شمالى الهند وحصار العديد من العمال

حريق في الهند
حريق في الهند

اندلع حريق هائل فى مصنع لمستحضرات التجميل بمنطقة صناعية فى ولاية هيماتشال براديش شمالى الهند، أدى إلى حصار العديد من العمال، من بينهم نساء.

وقالت الشرطة حسبما ذكرت شبكة إن دى تى في الهندية اليوم الجمعة إنه تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث وإجراء عمليات إخماد الحريق على قدم وساق، مضيفة أن الإدارة فى حالة تأهب مع وصول قوات الإغاثة الوطنية لإنقاذ العمال المحاصرين.


وكان الدخان الكثيف المتصاعد من المصنع قد أعاق عمليات مكافحة الحريق، ما دفع العمال إلى الصعود إلى أعلى المبنى بحثا عن الأمان.

 

مواد متعلقة

نائب وزير الخارجية الروسي: الهند مهتمة بالتعاون الدفاعي معنا
الجريدة الورقية