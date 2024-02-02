اندلاع حريق هائل بمصنع لمستحضرات التجميل شمالى الهند وحصار العديد من العمال

اندلع حريق هائل فى مصنع لمستحضرات التجميل بمنطقة صناعية فى ولاية هيماتشال براديش شمالى الهند، أدى إلى حصار العديد من العمال، من بينهم نساء.

وقالت الشرطة حسبما ذكرت شبكة إن دى تى في الهندية اليوم الجمعة إنه تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث وإجراء عمليات إخماد الحريق على قدم وساق، مضيفة أن الإدارة فى حالة تأهب مع وصول قوات الإغاثة الوطنية لإنقاذ العمال المحاصرين.



وكان الدخان الكثيف المتصاعد من المصنع قد أعاق عمليات مكافحة الحريق، ما دفع العمال إلى الصعود إلى أعلى المبنى بحثا عن الأمان.