جو روجان يحصل على 250 مليون دولار من Spotify

وقع مضيف Fear Factor السابق المفضل لدى الجميع، جو روغان، عقدًا جديدًا مع Spotify من المرجح أن تبلغ قيمته 250 مليون دولار، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وهذا مبلغ أكبر من صفقته الأولى في عام 2020، والتي قُدرت أنها ستمنح الممثل الكوميدي 200 مليون دولار. لا توجد معلومات حول مدة عقد روغان الجديد، ولكن تم تعريفه على أنه استمرار "متعدد السنوات" لمشاريعه المختلفة في مجال البودكاست.

هل هو أفضل بالنسبة لنتيجة روغان النهائية؟ تسمح الصفقة لـ Spotify بتوزيع ملفات podcast الخاصة بـ Rogan على منصات إضافية، بما في ذلك نسخة فيديو لموقع YouTube. وينص العقد على اتفاقية تقاسم الإيرادات على أساس مبيعات الإعلانات، لذلك من المرجح أن يضع هذا الكثير من الأموال في جيب الممثل الكوميدي. هناك أيضًا حد أدنى مقدم من الضمان للخبير البارز في العالم في كل ما يتعلق بكوفيد، لكن المبلغ المالي لا يزال غير معلن.

يقال إن Spotify يسعى لإعادة التفاوض على العقود المنتهية مع منشئ المحتوى الحالي لتقديم ضمانات دنيا أقل، لكن هذا قد لا ينطبق على Rogan. تخطط الشركة أيضًا لمراجعة شروط العقد هذه للسماح بالنشر على منصات أخرى، مثل YouTube، وهو بالضبط ما تفعله مع Rogan هنا.

من المحتمل أيضًا أن يكون هناك حد مستهدف لعدد الجمهور، كما كان الحال مع صفقته لعام 2020. ومع ذلك، سيتجاوز ذلك، حيث لا تزال تجربة جو روغان هي البودكاست الأكثر شعبية على Spotify، حتى أنها تغلبت على ترافيس كيلسي وهو يتحدث عن تايلور سويفت، وتنهد، The Tucker Carlson Podcast. هذا هو الثلاثة الأوائل الحاليين.

على الرغم من جلب طن متري من الأذنين إلى Spotify، إلا أن روغان كان مصدرًا منتظمًا للجدل. لقد نشر الكثير من الهراء غير المدروس حول كوفيد على مر السنين، مما دفع الأطباء والعلماء إلى المطالبة بتحديث سياسة المعلومات الخاطئة الخاصة بـ Spotify. أدى ذلك إلى مقاطعة المستخدمين والمبدعين. والأكثر شهرة هو قيام نيل يونغ بسحب أغانيه من جهاز البث احتجاجًا.

لقد عذرت Spotify هذه الأشياء منذ فترة طويلة من خلال تسمية نفسها بالمنصة وليس بالناشر. ومع ذلك، فإن هذه الصفقة الجديدة تجعل الشركة تنشر بودكاست جو روغان على منصات أخرى. كما أنها بالطبع تنشر روغان على منصتها الخاصة منذ سنوات.

هناك أيضًا مشكلة دائمة تتعلق بكيفية دفع Spotify للفنانين. تشتهر الشركة بأنها تدفع للموسيقيين مبالغ قليلة جدًا، أو حتى لا تدفع لهم شيئًا على الإطلاق. وهذا يقود المرء إلى الحلم بعالم حيث يحصل الموسيقيون على قطعة صغيرة من فطيرة روغان، ولكن، للأسف، هذا ليس في الأوراق. لقد خصصت Spotify مبلغ 100 مليون دولار لتعزيز التنوع في ملفات البودكاست والموسيقى، ولكن انتهى الأمر بعدم إنفاق أي منها حقًا. مهلا، هذا هو الفكر الذي يهم.