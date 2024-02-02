أمريكا: نعمل مع الشركاء الإقليميين لإطلاق سراح المحتجزين فى غزة

أكدت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، أن بلادها تعمل مع العديد من الشركاء الإقليميين بشأن اقتراح جديد لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت “ توماس” خلال كلمتها في مؤتمر صحفي لها نقلته قناة “القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، إنه إذا تمت الموافقة على الاقتراح الجديد للهدنة فسوف نتمكن من الوصول إلى وقف مستدام للأعمال العدائية.

وأشارت إلى أنه يجب على المنظمة الأممية أن تتمكن من إيصال المساعدات إلى غزة وتوسيع نطاقها.

وواصلت توماس أنه يجب إجراء تحقيق موسع بشأن اتهامات مشاركة عناصر من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في أحداث 7 أكتوبر.

الصحة العالمية: انعدام الأمن الغذائي الحاد بغزة لم يسبق له مثيل في التاريخ

وفي سياق آخر، قالت منظمة الصحة العالمية، إن مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في غزة لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث، وعبرت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء ما يحدث في غزة من أوضاع سوء تغذية تتجه نحو مجاعة إذا استمرت الظروف الحالية.

وذكر الدكتور ريتشارد بيبركورن والدكتور أحمد ضاهر رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية الفرعي في غزة في مؤتمر صحفي للصحفيين في جنيف (عبر الفيديو) اليوم الجمعة، أنه لا أحد في غزة في مأمن من المجاعة حيث يشير التصنيف الدولي للأمن الغذائي وهو التحليل الأكثر موثوقية بشأن الأمن الغذائي إلى أن أكثر من نصف مليون شخص ربع السكان يواجهون ما يصنفه الخبراء على أنه ظروف جوع كارثية.

وعلى صعيد متصل، قال مسؤولا المنظمة إن وصول المرضى والشركاء الصحيين لإعادة إمداد المستشفيات لا يزال أمرا صعبا للغاية، ولفت المتحدثان إلى أنه من بين 15 مهمة مخطط لها إلى شمال غزة في شهر يناير الماضي يتم تسهيل 3 منها وإعاقة 4 (طرق غير قابلة للعبور) وتم تأجيل واحدة وتم رفض 8 أخرى كما أنه من بين 11 مهمة مخطط لها إلى الجنوب - تم تسهيل 4 وتأجيل 2 وعرقلة 2 (فتح متأخر لنقطة التفتيش / تأخير مفرط) ورفض 3 مهمات .

وأكدت منظمة الصحة أن الافتقار إلى ضمانات السلامة والممرات الإنسانية في غزة يزيد من صعوبة تنفيذ العمليات الإنسانية بشكل آمن وسريع، وقالت إن الافتقار إلى الوصول المستمر إلى المستشفيات قد يؤدي إلى تفكيك النظام الصحي، ولفتت المنظمة إلى أن 13 من 36 مستشفى في غزة تعمل بشكل جزئي واثنتان تعملان بشكل محدود في الوقت الذي لا تعمل 21 مستشفى في حين أن ثلاث مستشفيات فقط تعمل بكامل طاقتها وهي المستشفى الإماراتي والمستشفي الأردني ومستشفى رفح.