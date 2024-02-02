تسلا تستدعي 2 مليون سيارة كهربائية

يتعين على شركة تسلا إجراء استدعاء آخر واسع النطاق لمركباتها الكهربائية. وجدت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن حجم الخط الموجود على العديد من أضواء التحذير في لوحة العدادات صغير جدًا وفقًا للإرشادات الفيدرالية.

على هذا النحو، تستدعي الشركة ما يقرب من 2.2 مليون سيارة كهربائية - تقريبًا كل سيارة باعتها في الولايات المتحدة - لحل المشكلة.

ولحسن الحظ، بالنسبة لكل من Tesla وعملائها، لن تطلب شركة صناعة السيارات من السائقين إحضار سياراتهم الكهربائية إلى وكيل أو ورشة إصلاح. سيتم إصدار إصلاح عبر التحديث عبر الهواء.

اكتشفت NHTSA المشكلة أثناء التدقيق الروتيني للامتثال للسلامة الشهر الماضي. ووجدت أن النص الموجود على أضواء تحذير الفرامل والتوقف والفرامل المانعة للانغلاق أصغر مما هو مطلوب بموجب القواعد الفيدرالية. وأشارت الوكالة إلى أن ذلك يمكن أن يجعل من الصعب قراءة المعلومات، مما قد يزيد من احتمال وقوع حادث.

السيارات الكهربائية المتأثرة هي Model S (سنوات الطراز 2012-2023)، وModel X (2016-2023)، وModel 3 (2017-2023)، وModel Y (2019-2024)، وCybertruck. لم تتلق Tesla أي تقارير عن إصابات أو حوادث مرتبطة بالإصدار، على الرغم من أنها عثرت على ثلاث مطالبات ضمان مرتبطة محتملة.

وفي ديسمبر، أصدرت تسلا استدعاءً مماثلاً على نطاق واسع بسبب مشكلة في الطيار الآلي. وكان أيضًا قادرًا على حل ذلك من خلال تحديث OTA. منذ ذلك الحين، أصدرت عمليات استدعاء أخرى تتعلق بسلامة الأبواب ومشكلات الكاميرا الاحتياطية، والتي أثرت كل منها على أكثر من 120 ألف مركبة.

وفي الوقت نفسه، كما ذكرت وكالة أسوشيتد برس، قامت إدارة السلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) برفع مستوى التحقيق في قضايا التوجيه. وتقوم الوكالة بإجراء تحليل هندسي. وهذا يجعل التحقيق، الذي يغطي أكثر من 334 ألف مركبة، أقرب إلى الاستدعاء.

افتتحت NHTSA التحقيق في يوليو الماضي بعد تلقي 12 تقريرًا عن فقدان التحكم في التوجيه في طرازي 2023 Model Y وModel 3 EVs. ومنذ ذلك الحين، تلقت الوكالة 115 شكوى تتعلق بالمشكلة، وحصلت على 2176 شكوى أخرى من تيسلا بعد طلب معلومات من شركة صناعة السيارات. ترتبط إحدى الشكاوى بحادث تحطم الطائرة.