تسلا تسوي دعوى قضائية بشأن النفايات الخطرة مقابل 1.5 مليون دولار

توصلت تسلا ومقاطعات كاليفورنيا الـ 25 التي رفعت دعوى قضائية ضد شركة صناعة السيارات لسوء التعامل مع النفايات الخطرة في منشآتها في جميع أنحاء الولاية، إلى اتفاق بعد أيام قليلة فقط من رفع الدعوى.

أمرت المحكمة شركة صناعة السيارات بدفع 1.5 مليون دولار كجزء من التسوية، والتي تتضمن أيضًا الاستعانة بطرف ثالث لإجراء عمليات تدقيق سنوية للنفايات في حاويات القمامة الخاصة بها لمدة خمس سنوات.

سيقوم هؤلاء المدققون بإلقاء نظرة فاحصة على حاويات القمامة الخاصة بالشركة للتحقق من وجود مواد خطرة.

واتهمت المقاطعات التي رفعت دعوى قضائية ضد شركة تسلا، والتي تشمل لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو، الشركة بإلقاء مواد ذات علامات غير مناسبة في مراكز النقل ومدافن النفايات التي "لم يُسمح لها بقبول النفايات الخطرة". واستنادًا إلى الشكوى المقدمة في مقاطعة سان جواكين، كانت شركة تيسلا تتخلص بشكل غير قانوني من النفايات التي أحدثتها في تصنيع وصيانة سياراتها.

كان المحققون السريون من القسم البيئي في مكتب المدعي العام لمنطقة سان فرانسيسكو أول من عثر على أدلة على أنشطة تسلا غير القانونية في عام 2018. وقد عثروا على حاويات قمامة في مراكز خدمة الشركة تحتوي على مواد، مثل الهباء الجوي، ومضادات التجمد، وزيوت التشحيم، ومنظفات الفرامل. ، بطاريات الرصاص الحمضية، والهباء الجوي، ومضادات التجمد، ومذيبات النفايات، والنفايات الإلكترونية، ونفايات الطلاء عندما لم يكن من المفترض أن تفعل ذلك. أجرى محققون من مكاتب المدعي العام لمقاطعات كاليفورنيا الأخرى تحقيقاتهم الخاصة ووجدوا عمليات تصرف غير قانونية مماثلة. على سبيل المثال، اكتشفت سلطات دولة ألاميدا، التي نظرت في أنشطة مصنع فريمونت، التخلص غير القانوني من النفايات التي تحتوي على النحاس والحطام الملوث بالبادئ.

توصلت شركة Tesla إلى تسوية مع وكالة حماية البيئة بشأن تعاملها مع المواد الخطرة في عام 2019 واضطرت إلى الموافقة على إدارة النفايات بشكل صحيح في مصنع فريمونت الخاص بها بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها 31000 دولار. اتخذت شركة صناعة السيارات أيضًا خطوات لفحص حاويات القمامة الخاصة بها بحثًا عن النفايات الخطرة قبل نقلها إلى مكب النفايات بعد إخطارها بالمشكلة. ولكن كما قال المدعي العام للمنطقة بروك جينكينز، "إن التسوية اليوم ضد [الشركة] تعمل على توفير بيئة أنظف للمواطنين في جميع أنحاء الولاية من خلال منع تلوث مواردهم الطبيعية الثمينة عندما تتم إدارة النفايات الخطرة بشكل سيء والتخلص منها بشكل غير قانوني". من خلال قيام طرف ثالث بالتحقق بانتظام مما إذا كانت Tesla مستمرة في الالتزام بالاتفاقية، يمكن للسلطات التأكد من أن الشركة لا تقوم بإلقاء مواد ضارة بشكل غير قانوني في جميع أنحاء الولاية خلال السنوات القليلة المقبلة.