100 جنيه انخفاض بسعر طن القمح الروسي والأوكراني اليوم الجمعة

سعر القمح.. هيمن على سعر طن القمح، اليوم الجمعة 2 فبراير، حالة من الانخفاض الحاد لدى تجار الجملة، خلال التعاملات في السوق المحلية، إذ نزل طن القمح بنوعيه الروسي والأوكراني بمقدار 100 جنيه بالطن.

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعليق التداول على القمح بالبورصة السلعية منذ الأسبوع قبل الماضى، ليرتفع على إثر ذلك أسعار قمح الدقيق لمستويات قياسية وغير مسبوقة.

ويعد القمح ثاني السلع التي أوقفت الوزارة تداولها بعد سلعة السكر التي أوقفت التداول عليها الشهر الماضى بعد توفيره من خلال البورصة السلعية للتجار وشركات التعبئة بسعر 24 جنيها للطن ليصل للمستهلك بسعر 27 جنيها.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الجمعة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر طن القمح اليوم الجمعة

القمح

قمح روسي بروتين 12.5%

هبطت أسعار القمح "بروتين 12.5%"، بنحو 100 جنيه، عند 21,700 جنيه للطن.

قمح روسي بروتين 11.5%

وانخفضت بشكل حاد أسعار القمح "بروتين 11.5%" في السوق المحلي بنحو 100 جنيه، ليصل عند 21,500 جنيه للطن، بدلاً من 21,600 جنيه.

قمح أوكراني بروتين 11.5%

ونزل سعر القمح «بروتين 11.5%»، بنحو 100 جنيه، ليصل عند 21,400 جنيه للطن.

سعر القمح للمستهلك

وسجل سعر كيلو القمح، اليوم، 22 جنيهًا للمستهلك.

أسعار القمح عالميًا

انتعشت أسعار العقود الآجلة للقمح ببداية تداولات اليوم، في بورصة شيكاغو التجارية؛ إذ زاد عقد مارس 2024، لتداول القمح، ليسجل 604.25 سنت للبوشل.

وصعد عقد مايو 2024،؛ ليصل العقد الآجل إلى 611.75 سنت للبوشل بتعاملات اليوم، وقت كتابة الخبر.