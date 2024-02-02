Meta's Reality Labs تخسر أكثر من 4 مليارات دولار

حققت Reality Labs، قسم الواقع المعزز والواقع الافتراضي والميتافيرس التابع لشركة Meta، أفضل ربع لها حتى الآن على الرغم من استمرار سلسلة خسائرها التي تقدر بمليارات الدولارات. حققت Reality Labs إيرادات تزيد عن مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2023 بفضل سماعات الرأس Quest ونظارات Ray-Ban Meta الذكية.

في حين أن تجاوز الإيرادات البالغة مليار دولار يعد علامة فارقة جديدة لمجموعة Metaverse التابعة للشركة، إلا أنه لا يزال من المتوقع أن تستمر في تكبد خسائر فادحة في المستقبل المنظور. خسرت Reality Labs 4.6 مليار دولار في هذا الربع، وأكثر من 16 مليار دولار في عام 2023. وقالت المديرة المالية لشركة Meta، سوزان لي، إنه من المتوقع أن "تزداد هذه الخسائر بشكل كبير على أساس سنوي بسبب جهودنا المستمرة لتطوير المنتجات في الواقع المعزز/الواقع الافتراضي و" استثماراتنا لتوسيع نطاق نظامنا البيئي.

عادةً ما يكون الربع الرابع، الذي يشمل موسم التسوق في العطلات، هو الوقت الذي يكون فيه الواقع هو الأفضل. خلال مكالمة مع المحللين، أشار مارك زوكربيرج إلى أن النظارات الذكية للشركة حققت أداءً جيدًا بشكل خاص، قائلاً إن صانع Ray-Ban EssilorLuxottica كان "يخطط لصنع المزيد من [النظارات الذكية] أكثر مما توقعنا بسبب ارتفاع الطلب". وأضاف أن كلا من Quest 2 وQuest 3 كانا "يحققان أداءً جيدًا"، واصفًا Quest 3 بأنه "جهاز الواقع المختلط الأكثر شيوعًا".

وبغض النظر عن Reality Labs، حققت Meta ربعًا قويًا، حيث سجلت 40.1 مليار دولار لإغلاق عام 2023، ليصل إجمالي إيراداتها لهذا العام إلى أقل بقليل من 135 مليار دولار. نمت قاعدة مستخدمي فيسبوك أيضًا إلى 2.1 مليار مستخدم نشط يوميًا (DAUs). قالت Meta CFO Susan Li إن الشركة "تبتعد" عن مشاركة المقياس ولن تقوم بعد الآن بالإبلاغ عن المستخدمين النشطين يوميًا أو شهريًا على Facebook أو "الأشخاص النشطين شهريًا من العائلة".

شاركت الشركة أنها ستتوقف في النهاية عن الإبلاغ عن أرقام المستخدمين في عام 2019 حيث بدأ نمو فيسبوك في التباطؤ. لكن التغيير يوضح كيف تغير موقع فيسبوك في "مجموعة التطبيقات" الخاصة بالشركة في السنوات الأخيرة. وجد تقرير صادر عن Pew Research في وقت سابق من هذا الأسبوع أن Instagram مستمر في النمو في الولايات المتحدة بينما يظل استخدام Facebook ثابتًا.

ومع ذلك، لا يزال أحدث تطبيق لـ Meta، Threads، ينمو. وقال زوكربيرج إن الخدمة لديها 130 مليون مستخدم شهريًا، ارتفاعًا من "أقل بقليل" من 100 مليون في الخريف الماضي. وقال زوكربيرج: "يحتوي تطبيق Threads الآن على عدد أكبر من الأشخاص الذين يستخدمونه بنشاط اليوم مقارنة بما كان عليه خلال ذروة الإطلاق الأولية"، في إشارة إلى الزيادة الأولية في نمو التطبيق، ولكن قصيرة الأمد.

تحدث زوكربيرج أيضًا أكثر عن طموحه المعلن حديثًا لإنشاء ذكاء اصطناعي عام، أو AGI في Meta، قائلاً إنه سيكون "موضوع" عمل منتجات الشركة في المستقبل. وقال: "إن هذا الجيل القادم من الخدمات يتطلب بناء معلومات استخباراتية عامة كاملة". "من الواضح أننا سنحتاج إلى نماذجنا لتكون قادرة على التفكير والتخطيط والترميز والتذكر والعديد من القدرات المعرفية الأخرى من أجل تقديم أفضل إصدارات الخدمات التي نتصورها."

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة Meta أيضًا إلى أنه من غير المرجح أن تقدم الشركة أيًا من تطبيقاتها في متاجر التطبيقات البديلة في أوروبا، في أعقاب سياسات المطورين الجديدة المثيرة للجدل التي تتبعها شركة Apple. وقال: "بالطريقة التي نفذوا بها ذلك، سأكون مندهشًا جدًا إذا اختار أي مطور الذهاب إلى متاجر التطبيقات البديلة". "لقد جعلوا الأمر مرهقًا للغاية، وأعتقد أنه يتعارض مع القصد من لائحة الاتحاد الأوروبي، وأعتقد أنه سيكون من الصعب جدًا على أي شخص، بما في ذلك نحن، أن نفكر فيه بجدية".