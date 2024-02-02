توقيع الكشف الطبي على 1680 مواطن بالمنيا

نفذت مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية القطوشة ، إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، خلال يومى 31 يناير و 1 من فبراير 2024.

وذلك فى اطار الجهود التى تبذلها الدولة لوصول ، وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الاكثر احتياجا ، ولجميع المواطنين فى اماكنهم ، وتنفيذا للمبادرة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( حياة كريمة ) ، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ،ـ وبرعاية اللواء سامه القاضى محافظ المنيا ، وتحت اشراف الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة .

حيث اعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، ان فاعليات القافلة الطبية العلاجية المجانية ، اسفرت عن توقيع الكشف الطبى علي 1680 حالة مترددة وصرف الادوية ،ـ وعمل الفحوصات اللازمه بالمجان ، وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات

واوضح وكيل الوزارة ، ان القافلة الطبية العلاجية ، قامت بتوقيع الكشف الطبي على ، عدد 222 حالة جراحة ؛ 427 حالة اطفال ؛ عدد 267 باطنة ؛ عدد 95 نساء ؛ عدد 80 اسنان ؛ عدد 215 جلدية ؛ 158 أنف وأذن ؛ 31 تنظيم اسرة ، و عدد 185 رمد.

الى جانب انه تم عمل عدد 149 تحاليل مختلفة ، وعدد 8 حالات موجات صوتية ، و 5 حالات اشعة عادية ، و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 148 متردد ، وتم اجراء خلع اسنان لعدد 10 حالات بعيادة الأسنان ، وتحويل للمستشفى عدد 7 حالالت لإستكمال العلاج ، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 191 متردد