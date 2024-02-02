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الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

توقيع الكشف الطبي على 1680 مواطن بالمنيا

القافلة الطبية
القافلة الطبية

نفذت  مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، قافلة  طبية علاجية  مجانية بقرية القطوشة ، إحدى قرى مركز ومدينة سمالوط  شمال المنيا ، خلال يومى 31  يناير   و 1 من فبراير 2024.

وذلك فى اطار الجهود التى تبذلها الدولة لوصول ، وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الاكثر احتياجا ، ولجميع المواطنين فى اماكنهم ، وتنفيذا للمبادرة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية ( حياة كريمة ) ، وبتوجيهات الدكتور  خالد عبد الغفار وزير الصحة  ،ـ وبرعاية اللواء سامه القاضى  محافظ المنيا ، وتحت اشراف  الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة .

 

حيث اعلن  الدكتور محمد حسنين   وكيل وزارة الصحة  بالمنيا ، ان فاعليات القافلة  الطبية العلاجية المجانية ، اسفرت عن توقيع الكشف الطبى علي  1680 حالة مترددة وصرف الادوية ،ـ وعمل الفحوصات اللازمه  بالمجان ، وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات 

 

واوضح وكيل الوزارة ، ان القافلة الطبية العلاجية ، قامت بتوقيع الكشف الطبي على ، عدد  222  حالة جراحة ؛   427 حالة اطفال  ؛ عدد  267  باطنة  ؛   عدد  95   نساء ؛ عدد  80 اسنان ؛ عدد 215  جلدية ؛ 158 أنف وأذن   ؛ 31  تنظيم اسرة ، و عدد 185 رمد.

الى جانب انه تم عمل عدد  149  تحاليل مختلفة ، وعدد  8  حالات موجات صوتية ، و 5  حالات اشعة عادية  ، و كشف مبكر  للضغط والسكر لعدد 148  متردد  ، وتم اجراء خلع اسنان لعدد 10  حالات بعيادة الأسنان ، وتحويل للمستشفى عدد  7 حالالت  لإستكمال العلاج ، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد  191 متردد

الجريدة الورقية