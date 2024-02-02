أمازون تطلق برنامج Rufus مساعد تسوق بالذكاء الاصطناعي

أطلقت أمازون مساعد تسوق جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي، Rufus، يوم الخميس. يتم تدريب برنامج الدردشة الآلي على كتالوج منتجات أمازون، ومراجعات العملاء، والأسئلة والأجوبة المجتمعية، و"المعلومات من جميع أنحاء الويب". إنه متاح فقط لمجموعة محدودة من عملاء أمازون في الوقت الحالي ولكنه سيتوسع في الأسابيع المقبلة.

تنظر الشركة إلى المساعد باعتباره متجرًا شاملاً للعملاء لجميع احتياجات التسوق الخاصة بهم. يستطيع روفوس الإجابة عن أسئلة مثل "ما الذي يجب مراعاته عند شراء أحذية الجري؟" واعرض مقارنات لأشياء مثل "ما هي الاختلافات بين أحذية الجري على الطرق والطرق؟" ويمكنه أيضًا الرد على أسئلة المتابعة مثل "هل هذه الأشياء متينة؟"

تقترح أمازون أن تطلب من Rufus نصيحة عامة حول فئات المنتجات، مثل الأشياء التي يجب البحث عنها عند التسوق لشراء سماعات الرأس. ويمكنه تقديم نصائح سياقية أيضًا، مما يوفر نظرة ثاقبة للمنتجات بناءً على أنشطة محددة (مثل المشي لمسافات طويلة) أو الأحداث (العطلات أو الاحتفالات). تشمل الأمثلة الأخرى أن تطلب منه مقارنة فئات المنتجات ("ما الفرق بين ملمع الشفاه وزيت الشفاه؟" أو "قارن بين التنقيط وآلات صنع القهوة"). بالإضافة إلى ذلك، يمكنه التوصية بالهدايا للأشخاص ذوي الأذواق الخاصة أو توصيات التسوق لقضاء العطلات.

يمكن لـ Rufus أيضًا الإجابة على المزيد من الأسئلة الدقيقة حول صفحة منتج معينة تشاهدها. تقدم أمازون الأمثلة، "هل مجداف كرة المخلل هذا جيد للمبتدئين؟" أو "هل هذه السترة قابلة للغسل في الغسالة؟"



وقالت أمازون في عام 2023، إن كل قسم في شركتها كان يعمل على الذكاء الاصطناعي التوليدي. لقد أطلقت منذ ذلك الحين ملخصات مراجعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبدأت في تشجيع البائعين على إنشاء قوائم الذكاء الاصطناعي وخلفيات الصور لمنتجاتهم. أثارت شركة Rival Walmart ميزة مماثلة للمتسوقين في معرض CES 2024.