النسخة الجديدة من Until Dawn تأتي إلى PS5 والكمبيوتر الشخصي قريباً

كانت الشائعات صحيحة: هناك نسخة جديدة من لعبة Until Dawn قادمة إلى PlayStation 5 والكمبيوتر الشخصي في وقت لاحق من هذا العام. كما تم الكشف عنه خلال عرض حالة اللعب الأخير، فإن النسخة المطورة من لعبة الرعب التفاعلية يتم بناؤها في Unreal Engine 5 وستحتوي على العديد من الأجراس والصفارات الجديدة.

ستكون قادرًا على تجربة الحدث من منظور شخص ثالث للمرة الأولى. تعمل شركة Ballistic Moon، التي تتولى الإصدار الجديد بدلاً من المطور الأصلي Supermassive Games، على توسيع لوحة الألوان لجعلها أكثر سينمائية وجلب الرسوم المتحركة لحركة الشخصيات السياقية.



هناك أيضًا مقطوعة موسيقية جديدة لمؤلف الرعب Mark Korven (The Witch)، بينما تخضع الشخصيات والمؤثرات البصرية والبيئات جميعها للترقيات. كتب نيل ماك إيوان، المدير الإبداعي في Ballistic Moon على مدونة PlayStation: "لقد سعينا للحفاظ على تكامل السرد الرائع مع النسخة الأصلية، لكننا اغتنمنا الفرصة للتوسع في الأجزاء العاطفية غير المستكشفة من القصة".

يجب أن تصل النسخة الجديدة قبل تعديل فيلم Until Dawn الذي تم الإعلان عنه في يناير. ما لم يقم جميع أعضاء فريق العمل بإعادة تمثيل أدوارهم، فمن المرجح أن يتمتع الإصدار الجديد من اللعبة بحقوق التفاخر في جانب واحد على الأقل: وجود الفائز بجائزة الأوسكار المخلص وهو رامي مالك.