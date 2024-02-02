الأسود يبرز أناقة درة زروق والأحمر يعكس أنوثتها

اعتادت النجمة درة زرزق على مواكبة الموضة واختيار إطلالاتها بعناية خاصة لتتربع على عرش الموضة والأناقة في آن واحد دون تكلف وهذا ما فعلته خلال ظهورها على السجادة الحمراء بمهرجان متلقى التميز والإبداع العربي.

نور فتح لله تبدع فى إظهار سحر قوام درة زروق



واستطاعت مصممة الأزياء اللبنانية نور فتح لله عكس سحر قوام درة زروق بتصميم الفستان لها على قصة الأوف شولدر المجسم المصمم من قماش المخمل الأسود، تزين بالدرابية من الأمام وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس الفاخر.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة تتناغم مع قصة الفستان واللوك بشكل عام ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية لتتناسب مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر الصارخ في الشفاه لتعكس أنوثتها.

درة

درة إبراهيم زروق (13 يناير 1980 –) المعروفة باسم درة هي ممثلة تونسية مقيمة في مصر.

حاصلة علي شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة. دخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي. مثلت عدة أدوار في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار(2010)، والريان (2011)، وآدم (2011).