عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "الانتقام الأمريكي قادم.. عملية عسكرية مرتقبة لواشنطن داخل العراق وسوريا".

وأشار التقرير إلى أنه مرور الوقت تنزلق أقدام القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط أكثر وأكثر منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد الإعلام عن نية واشنطن القيام بثاني عملياتها العسكرية ضد أهداف ومدعومين من إيران داخل العراق وسوريا عقب عملياتها العسكرية الأولى ضد الحوثيين في اليمن الشهر الماضي.

مقتل الجنود الأمريكيين

وأوضح التقرير إلى أن بعضا من تفاصيل العملية العسكرية الأمريكية المزمع القيام بها كرد على مقتل الجنود الأمريكيين في قاعدة "البرج 22" بالحدود السورية الأردنية تحدث عنها وزير الدفاع الأمريكي "أوستن" مؤكدا أن الرد سيكون متعدد المستويات ومتكررا على مدار عدة أيام لكبح جماع الجماعات المسلحة وتقليص قدرتها على مهاجمة القوات الأمريكية.

الفصائل المسلحة

وأفاد التقرير إلى أن نحو 165 هجوما شنته الفصائل المسلحة على القواعد الأمريكية على الشرق الأوسط، منذ 17 أكتوبر الماضي وتسببت في إصابة ما لا يقل عن 80 جنديا بإصابات طفيفة، وتتهم واشنطن الحرس الثوري الإيراني بالوقوف خلف هذه الهجمات والتخطيط لتنفيذها عن طريق تمويل الفصائل المسلحة وإمدادها بالأسلحة الخفيفة وبعيدة المدى والطائرات دون طيار كالمستخدمة في الهجوم على قاعدة "البرج 22".