ميرهان حسين تطل بالكب المخملي

خطفت النجمة ميرهان حسين الأنظار بإطلالتها الجذابة خلال تواجدها على السجادة الحمراء بمهرجان متلقي التميز والإبداع العربي.



وتألقت ميرهان حسين بإطلالة ساحرة، مزجت بين النعومة والأنوثة في آن واحد، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لقصة الكب، مع الكورسية، صمم من قماش المخمل باللون الازرق الزاهي، وحمل توقيع مصمم الأزياء أحمد عبدالله، الفستان عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي لتبدو في قمة جمالها بأسلوب ناعم مواكب موضة 2024.

اما من الناحية الجمالية، اختارت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

ميرهان حسين

ميرهان حسين (28 أكتوبر 1982 -)، ممثلة مصرية، شاركت في فيلم عمر وسلمي 2، الهرم الرابع ؛ فوبيا كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: دوران شبرا، خرم إبره، آدم وجميلة، اسم مؤقت.