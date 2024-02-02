تقارير خيبة "الكان" على باب الوزير .. ومسلسل عشوائية الجبلاية مستمر

يسلم اتحاد الكرة كافة التقارير الخاصة بالمشاركة في البطولة القارية لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل إطلاعه على الأمر.

وأصدر اتحاد الكرة بياناً إعلامياً للاعتذار للجماهير عما حدث في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في كوت ديفوار والخروج من ثمن النهائي.

على صعيد متصل ، استقر مسؤولو الجبلاية على فتح باب الترشح للانتخابات مطلع شهر يوليو المقبل من أجل إجراء الانتخابات فور نهاية دورة الألعاب الأولمبية في النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل.

في الوقت الذي قرر اتحاد الكرة مد القيد الشتوي بشكل مفاجئ وقبل دقائق من غلق باب القيد وهو ما يعكس العشوائية الإدارية وفتح الباب أمام اتهامات لمسؤولي الجبلاية بمجاملة بعض الأندية لإفساح المجال أمامها لقيد لاعبين جدد.