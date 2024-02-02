الهلال الفلسطيني: الاحتلال لا يزال يحاصر مستشفى الأمل جنوب غزة

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي مازالت تحاصر مستشفى "الأمل" جنوب قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي، وسط إطلاق نار وقصف عنيف في مُحيط المستشفى، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط

وأضاف، في بيان صادر عن المتحدثة باسمه نيبال فرسخ، أن هناك اقتحامات متكررة لباحات المستشفى ومقر الجمعية وإطلاق نار مباشر على المباني، الأمر الذي يهدد حياة الطواقم والنازحين.

وقالت المتحدثة إن آليات الاحتلال العسكرية تحاصر المستشفى من الجهات الأربعة وتمنع خروج أو دخول أي أحد إلى مباني المستشفى والجمعية، بما فيها حركة طواقم الإسعاف، كما أن هناك نقصًا حادًا في الطعام المتوفر للطواقم والمرضى والنازحين ما اضطر المستشفى لتقليص الوجبات إلى وجبة واحدة للطواقم والنازحين للحفاظ على ما تبقى من طعام.

أضافت: "قصف الاحتلال اليوم منزلاً مقابل مستشفى الأمل على بعد عشرة أمتار فقط، الأمر الذي أدى إلى إصابة 13 نازحًا وأضرار في مبنى المستشفى"، مشيرة إلى أن هناك نقصًا حادًا في حليب الأطفال الأمر الذي يهدد الأطفال الرضع بالجفاف، كما أن هناك نقصًا حادًا في المستلزمات الطبية والأدوية والوقود.

قامت طواقم الهلال الأحمر بدفن خمسة شهداء اليوم في باحة المستشفى جراء تعذر نقلهم للمقابر بفعل استمرار الحصار، ليرتفع عدد الشهداء الذين دفنوا في باحة المستشفى الى 15 شهيدًا منذ بداية الحصار.

أشارت فرسخ إلى أن هناك سبعة مرضى وجرحى حياتهم مهددة بالخطر إذا لم يتم نقلهم للعلاج خارج المستشفى.